Isabel Preysler, consternada, llora la muerte de su amigo Giorgio Armani: “Le voy a echar mucho de menos”

El mundo de la moda ha quedado huérfano con la triste noticia de la muerte de Giorgio Armani. El afamado diseñador, a quien atribuyen haber transformado el concepto de elegancia y de haber influenciado en los armarios de las mujeres más sofisticadas del mundo, ha perdido la vida. Muere a los 91 años en Milán, después de una fructífera carrera y una vida plena. Se ha codeado con las mujeres más importantes del mundo, pues su fama no tenía fronteras.

Iconos de la moda quería asociase a su firma, a la vez que socialités internacionales lucían sus diseños en las grandes apuestas y alfombras rojas. Entre ellas, Isabel Preysler. Fue una de sus musas, como así sucede con Sophia Loren o Antonia Dell’Atte y otros grandes nombres del star system, que ahora lloran su pérdida y se apenan por el profundo vacío que ha dejado tras su partida. Así lo ha hecho la madre de Tamara Falcó, que ha tenido unas preciosas palabras de despedida.

El último adiós de Isabel Preysler a Giorgio Armani

No solo ha llevado como pocas algunos de sus diseños más icónicos, sino que a lo largo de cuatro décadas colaborando atesoraron una bonita amistad. Muchas han sido las citas que les han unido y de las que han sido testigos los medios. Algo que ya quedó en el pasado, en sus años dorados en primera línea de batalla. Pero el diseñador italiano ha fallecido este jueves 4 de septiembre y su buena amiga ha querido honrar su memoria charlando sobre él con ‘Hola’.

Tamara Falcó, Giorgio Armani e Isabel Preysler Gtres

“Que gran tristeza la pérdida de Giorgio Armani. No ha llegado por unos días al 50 aniversario que quería celebrar. Nos conocíamos desde hacía muchos años, desde mediados de los 80. Tuvimos ocasión de compartir muchas cenas, fiestas y encuentros”, destaca Isabel Preysler en su revista de cabecera, encontrando un canal por el que ensalzar la figura del diseñador, a quien recuerda como “un hombre tremendamente cariñoso y adorable”.

También atento y detallista con ella: “Todos los años se acordaba de mi cumpleaños y me mandaba un regalito con una nota”, reconoce Isabel Preysler, que ha perdido a un fiel aliado en el éxito de su armario y en su concepción como una de las mujeres más elegantes de nuestro país. “La última vez que nos vimos fue en un desfile suyo en Milán. Las cenas en su casa eran simplemente maravillosas. Tan elegantes y exquisitas. Todo lo ponía tan espectacular y bonito. Le voy a echar mucho de menos”, asegura tras conocer la trágica noticia de su muerte.