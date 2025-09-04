Isabel Preysler contará "toda la verdad" de su relación con Mario Vargas Llosa en sus memorias: "Sacará pruebas, fechas y datos"

Aunque algunos crean que la existencia de Isabel Preysler está perfectamente registrada en los interminables volúmenes de «¡Hola!», lo cierto es que la «reina de corazones» ha cimentado su leyenda más en lo que calla que en lo que exhibe. Su discreción está a punto de quebrarse. Este jueves, la socialité anunció que ha decidido narrar por sí misma aquello que otros escribieron por ella, y el próximo 22 de octubre llegará a las librerías «Mi verdadera historia» (Espasa), unas memorias que prometen alumbrar un retrato sin maquillajes de una de las mujeres más mediáticas de la escena social patria. La expectación ya no se limita al denostado universo del papel couché: en los círculos de poder, donde siempre se ha movido con soltura, el libro es esperado con idéntica intriga.

El título no es gratuito. Preysler asegura que sus páginas estarán narradas «a través de su propia voz» y que su empeño es derribar «los falsos mitos que desde hace años circulan sobre ella». Consciente de la caricatura que la ha perseguido –esa imagen de mujer distante, sofisticada hasta la excentricidad, con debilidad por hombres acaudalados–, busca desarmar prejuicios y ofrecer una versión que se antoja íntima, incluso vulnerable.

El relato comenzará en su Filipinas natal y abordarán algunos momentos de su infancia hasta su llegada a España con cerca de 18 años, donde fue testigo de «una época sorprendente de nuestro país de la que fue protagonista muchas veces de forma involuntaria». A lo largo de cientos de páginas, defenderá «su manera de ser y de vivir», exponiendo con valentía, tolerancia, diversión y, sobre todo, autocrítica, «los momentos decisivos de su vida que la han convertido en la mujer que es hoy».

Isabel Preysler publicará sus memorias el próximo 22 de octubre: "Para romper con los falsos mitos" Europa Press

Resulta inevitable detenerse en la materia de los afectos. La editorial no elude el morbo: «los grandes amores que marcaron su destino» ocuparán páginas centrales. Julio Iglesias, su primer marido, con quien tuvo tres hijos y compartió los inicios de una fama desbordada; el marqués de Griñón, cuyo matrimonio dio lugar al nacimiento de Tamara, hoy estrella mediática por derecho propio; y Miguel Boyer, ministro y hombre de Estado, con quien formó una pareja tan sólida como influyente hasta la muerte de él. Pero sin duda, el capítulo más esperado es el que concierne a su relación con Mario Vargas Llosa.

Mario no sale bien parado

El Nobel y la socialité comenzaron su historia en 2015, y durante más de ocho años proyectaron hacia la opinión pública la imagen de una pareja cómplice, madura y exquisita. Todo parecía un idilio hasta que, a finales de 2022, llegó la ruptura. Desde entonces, los rumores se multiplicaron: testimonios que hablaban de celos desmedidos por parte del escritor y escenas de tensión que contrastaban con la serenidad que exhibían.

Se llegó a mencionar un altercado en un hotel, episodio que Preysler nunca confirmó, aunque en su círculo íntimo –que incluye a periodistas de confianza– tampoco se apresuraron a desmentir. Son esas grietas, esas sombras, las que podrían ahora ocupar páginas enteras, dejando en entredicho la figura del literato.

Pilar Vidal, amiga cercana de Isabel, lo deja caer con una pregunta punzante: «Si tú fueras ella, ¿le dejarías bien parado con todo lo que ha vivido?». Y añade, sin ambages: «De esa relación se ha hablado mucho y ella va a contar toda la verdad con pruebas, fechas y datos».

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler Gtres

El mero anuncio de las memorias ha provocado inquietud en más de un despacho y ha puesto en guardia a quienes, en mayor o menor medida, forman parte de la constelación Preysler. Porque si algo reivindica el libro es que la mujer detrás de la portada, aquella que «siempre luchó por su independencia», ha decidido por fin tomar la palabra.

La discreción ya no será su mejor arma. Isabel Preysler ha dejado de matar callando.