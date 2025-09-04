Isabel Preysler, preocupada por las críticas al topless de su hija, Tamara Falcó

Las críticas recibidas por Tamara Falcó desde diversos sectores por su sorpresiva fotografía en topless no están pasando inadvertidas para su madre, Isabel Preysler, quien ha mostrado su preocupación al pensar que toda esta polémica puede dañar en exceso a su hija.

Es evidente que también para Isabel ha sido una gran sorpresa contemplar ese topless familiar; nunca se hubiera imaginado a Tamara en esa guisa. Ha hablado con ella sobre el tema, pero la hoy esposa de Íñigo Onieva no le da mayor importancia a lo ocurrido.

Aun así, algunas de sus amigas, fervientes católicas, casi beatas, compañeras de viaje de Tamy a santuarios marianos como Fátima o Medjugorje, tampoco entienden esa exhibición semidesnuda de quien quiso convertirse en monja hasta que descubrió los placeres de la fama y el lujo.

Lejos quedan las reuniones religiosas con sus fervorosas amistades; ya no se la ve acompañada de compañeras de fe.

En este sentido, desechó los hábitos y se hizo seguidora de marcas de primera línea, comenzando a sacar partido de los viajes subvencionados por empresas de toda índole.

Dicen que Íñigo es el “culpable” de esta transformación de su mujer. Aficionado a la buena vida y a los artículos lujosos, ha encontrado en Tamara un filón que se disputan las marcas más punteras. Es una apuesta segura, porque tiene multitud de seguidoras que copian sus atuendos y agotan las existencias de las prendas que Tamy muestra en sus redes sociales.

Precisamente, este mismo jueves, la Reina de corazones ha anunciado la publicación de sus memorias, "Mi verdadera historia", de cara al próximo 22 de octubre, un libro en el que repasará los episodios más destacados de su vida y que dará mucho que hablar.