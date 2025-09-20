Jaden Smith, hijo de Will Smith, divide al mundo de la moda

Jaden Smith, hijo de Will y Jada Pinkett Smith, ha sido nombrado esta semana responsable de las colecciones masculinas de Christian Louboutin. El aterrizaje del joven, de 27 años, como director artístico de la icónica firma, mundialmente conocida por sus zapatos de lujo con vertiginosos tacones de aguja y suelas rojas lacadas, ha provocado reacciones desiguales. No faltan quienes cuestionan su legitimidad.

A pesar de las críticas, no hay vuelta atrás. Jaden, más conocido como actor y rapero estadounidense que como profesional de la moda, se mudará a París en las próximas semanas para asumir su nuevo cargo como director artístico de Christian Louboutin. El diseñador ha defendido su decisión: "Me convence su creatividad, pero también me alegra mucho tener a mi lado una voz inteligente de otra generación. Veo en él la misma forma de pensar sobre el mundo que yo".

La firma Christian Louboutin nombra a Jaden Smith director creativo de moda masculina JUSTIN LANE Agencia EFE

El joven se pondrá al frente de una línea de productos masculinos que representa el 24% de la facturación de Louboutin, "El calzado masculino tiene un potencial que no tengo tiempo de explotar; necesitaba a alguien que se dedicara por completo a ello para darles más alcance y visibilidad", ha justificado el diseñador en declaraciones a Le Figaro. Su estrategia le permitirá centrase en sus creaciones femeninas, actualmente en pleno proceso de crecimiento.

Una decisión muy calculada

Se trataría, por tanto, un movimiento empresarial muy bien calculado para competir con marcas de lujo como LVMH o Kering. Con 19,1 millones de seguidores en Instagram, Jaden marcará un punto de inflexión en la historia de la firma. Desde sus redes sociales, el nuevo director artístico conquistará a generaciones más jóvenes, cuya visión del lujo es diferente.

La primera acusación que ha recibido el hijo de Will Smith es precisamente su condición de nepo baby., con comentarios como estos: "Cuando tu apellido se convierte en tu portafolio, el título de director artístico pierde todo significado" ; "¿De qué sirve seguir yendo a la universidad a estudiar moda si las grandes marcas siguen contratando a celebridades al azar?"; "Echo de menos los días en que los diseñadores reducían a estas personalidades al papel de musas en lugar de contratarlas para liderar equipos".

El joven californiano ha tenido contacto con el mundo de la moda desde muy corta edad. Se le ha visto en las primeras filas de los desfiles de Kanye West, Louis Vuitton (del que es imagen) y Thom Browne, así como en las escaleras de la famosa Gala del Met de Nueva York.

Jada Pinkett Smith, Will Smith, Willow Smith, y Jaden Smith Jordan Strauss Jordan Strauss/Invision/AP

Hace unos años, cofundó la marca MSFTSrep (abreviatura de Misfits Republic) junto a su hermana Willow y sus amigos Moisés y Mateo Arias. La marca, que apuesta por sudaderas coloridas, bermudas vaqueras y prendas de género fluido, se dirige principalmente a jóvenes. Colabora también con New Balance. "Hoy le falta técnica, pero está empezando a aprenderla; ya ha estado en las fábricas varias veces. Pero lo que no se puede aprender es el entusiasmo, el gusto y la pasión. Y él lo tiene todo", aseguró Christian Louboutin. Y añade en las columnas de Business of Fashion: "No lo contraté porque necesitara un director artístico, sino por su visión".