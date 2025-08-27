A Jaime Cantizano le echan de casa en vacaciones: “Mi familia ha dicho que ya no puede más”

A Jaime Cantizano ya no le aguantan en casa. El periodista lleva casi dos meses de vacaciones y su familia ya ha dado un golpe en la mesa y le manda a trabajar. Al menos eso es lo que asegura el propio comunicador, en clave de humor, para anunciar que está preparando todo lo necesario para volver a sus labores y, con ello, dar un respiro a sus seres queridos. Y es que desde que el pasado mes de julio se casase con su novio, Miguel García Golding, no ha hecho otra cosa que disfrutar de las mieles del tiempo libre y de una eterna luna de miel.

¡Basta ya! Esto es lo que quiere dar a entender el locutor a sus fieles seguidores que le han dicho en casa. Y es que después de su boda, como es tradicional, llega la luna de miel. Pero después se juntaron sus vacaciones de verano y, con ello, no ha pasado por su puesto de trabajo ni a saludar. Para eso están las redes sociales, para mantenerse en contacto con sus compañeros, a quienes en breve tendrá que ver. Una alegría, sí, aunque para ello tenga que despedirse de sus idílicas vacaciones, las primeras como casado.

Jaime Cantizano pone fin a sus vacaciones

“Tengo que contaros una cosa, mi familia me ha dicho que ya no puede más. Que son demasiadas semanas de vacaciones, que son muchos días. Que, por favor, me ponga a trabajar ya”, dice Jaime Cantizano con mucho humor en un vídeo en el que anuncia su vuelta a la radio. Lo hace con mucha ironía, bromeando sobre sus larguísimas vacaciones que parecían no tener fin. No le ha quedado más remedio que deshacer la maleta y regresar al trabajo.

“Así que estoy en Atresmedia, preparando la nueva temporada de ‘Por fin’ en las tardes de Onda Cero. Sobre todo por la salud y el bienestar de la gente que me quiere”, sigue echando mano a esa gracia, simulando el hartazgo de los suyos a la hora de tenerle en casa. Aunque, en realidad, no ha parado en este verano y sus íntimos le han podido ver poco, a excepción de su recién estrenado marido, Miguel, con el que ha viajado a Bután en su luna de miel. Al menos sí al inicio de su periplo de amor, pues también hizo escala en las Islas Mauricio, donde pudo entregarse al descanso en la playa, tras un inicio de su viaje de novios más turístico.

Pero no todo iba a ser subirse a aviones para recorrer mundo y conocer otras culturas. Jaime Cantizano y su ya marido también han reservado un hueco de sus vacaciones a estar en casa. Un plan idílico con el que recargar pilas antes de iniciar una nueva temporada de trabajo, además de ayudarles a estrechar lazos en su recién estrenado matrimonio. Y es que el año después es muy largo y no podrán disfrutar como hasta ahora de las mieles de su felicidad.