Javier Calvo reaparece en Instagram tras confirmarse su ruptura con Javier Ambrossi: "Tomar decisiones difíciles y seguir tu camino"

Javier Calvo y Javier Ambrossihan tomado caminos separados después de 13 años de relación. Según desveló en exclusiva ayer El País, la pareja continuará trabajando junta de manera activa en el terreno artístico y su separación es solo sentimental.

La noticia ha causado un gran revuelo mediático. Los Javis conformaban una de las parejas más consolidadas y admiradas del panorama nacional. Creadores de grandes series como La Mesías, Paquita Salas o Veneno, Calvo y Ambrossi acaban de terminar el rodaje de la película “La bola negra”, protagonizada por Penélope Cruz y Gleen Close, sobre Federico García Lorca.

Semanas de rumores

Ayer se confirmaba la separación de los Javis después de semanas de rumores y especulaciones sobre su relación. Javier Calvo, en medio de la vorágine, ha desparecido en su perfil de Instagram y ha compartido su plan de tarde mientras saltaba la noticia de su ruptura con Ambrossi.

Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis Gtres

Tal y como ha desvelado el artista, se refugió en el cine viendo la película de Los Domingos, largometraje que no ha dudado en recomendar a través de un story de Instagram junto a una profunda reflexión. “Ayer, en medio de todo el jaleíto, fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme de todo. Una película compleja y certera sobre tomar decisiones difíciles y seguir tu camino”, ha escrito Javier Calvo.

Estas son las primeras palabras del director de cine desde que se confirmó su ruptura. Por su parte, Javier Ambrossi continúa guardando silencio.

Detalles de la ruptura

De momento, se desconocen los detalles de la separación de los Javis. Aunque se comprometieron en 2017 durante el estreno de "La llamada", la pareja no llegó a pasar por el altar. Tras confirmarse la ruptura, todas las miradas están puestas en la casa de Pozuelo de Alarcón, la casa de sus sueños en la que se instalaron a finales de 2024.