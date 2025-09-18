Javier Merino huye de una guerra mediática con Cayetano Martínez de Irujo

Huye de la polémica, calla y con ello, deja lugar al morbo y a las dudas. Javier Merino, ex marido y padre de cuatro de los hijos de Mar Flores, elude contestar a la acusación que hizo Cayetano Martínez de Irujo, al señalar que Mar Flores le mintió al decir que se iba de viaje de trabajo y el aristócrata descubrió que lo que realmente hacía su novia era irse de escapada romántica con Merino.

El empresario es un hombre discreto y enemigo de trifulcas, no quiere enfrentarse mediáticamente a Cayetano, se escapa como puede ante las preguntas de los reporteros, pero deja muy claro que apoya totalmente a su ex: “de eso no se nada, no tengo ni idea, no he visto nada”, repite evadiéndose de la confrontación.

Hace unos días, nuestra web publicaba unas declaraciones de Javier Merino en las que reconocía que no sabía que Mar iba a publicar su libro de memorias, que mantiene una relación cordial con ella, que sus hijos estaban una semana con él y la siguiente con su madre, y que en el terreno de los sentimientos se encontraba soltero y sin pareja.

Desde que su matrimonio acabó encontraba ruptura en el 2018, Javier ha desaparecido radicalmente del universo mediático, lleva una vida anónima dedicada por entero a sus hijos y sus negocios. Dicen que es padre ejemplar y un empresario de éxito.

No ha concedido una sola entrevista desde entonces y jamás ha aclarado pormenores de su vida con Mar ni tampoco los motivos de su separación.