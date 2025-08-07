Jeff Bezos y Lauren Sánchez, de luna de miel millonaria en España y acompañados de Leonardo DiCaprio

Jeff Bezos y Lauren Sánchez celebraron su unión con una espectacular boda que tuvo lugar entre el 26 y el 28 de junio de 2025, en la mágica ciudad de Venecia, Italia. El escenario principal fue la isla de San Giorgio Maggiore, un enclave histórico que aportó un aire romántico y renacentista al evento. La ceremonia se llevó a cabo en una majestuosa basílica, y la recepción tuvo lugar en el emblemático Arsenale, un espacio cargado de historia que se transformó para la ocasión en el epicentro del lujo y la sofisticación. Alrededor de 200 invitados formaron parte del exclusivo círculo que presenció el enlace, entre ellos personalidades del más alto perfil como Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio y Bill Gates, quienes no escatimaron en estilo ni glamour.

La boda no solo destacó por su elegancia, sino también por su originalidad y derroche de excentricidades. Durante los tres días de celebración, los asistentes disfrutaron de una serie de eventos temáticos que reflejaron el estilo y el gusto de los novios. Hubo cenas de bienvenida con auténtica pizza napolitana preparada por un chef estrella, una fiesta inspirada en El Gran Gatsby que evocó los años veinte con todo su esplendor, una animada fiesta de espuma, y hasta un divertido baile nocturno con temática de pijamas celebrado en el mismo Arsenale.

En este último evento, los invitados lucieron pijamas de diseño exclusivo y recibieron pantuflas de lujo como recuerdo. Lauren deslumbró con varios cambios de vestuario, incluyendo un vestido de encaje firmado por Dolce & Gabbana, que evocaba a Sophia Loren, mientras Bezos apostó por la sobriedad y la elegancia clásica.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez en Ibiza Gtres

Tras semejante despliegue, la luna de miel no podía ser menos deslumbrante. Los recién casados se embarcaron en un recorrido por distintos destinos europeos, entre ellos la isla de Ibiza, en España, reconocida por ser uno de los refugios preferidos de las grandes fortunas. En la isla pitiusa fueron captados en una famosa discoteca: mientras Lauren se entregaba al ritmo de la música con movimientos atrevidos, Bezos se mostraba más comedido, limitándose a balancear ligeramente las piernas.

Leonardo DiCaprio en Ibiza Gtres

Días después, disfrutaron de una jornada relajada en alta mar, acompañados por su amigo Leonardo DiCaprio. Vestidos ambos con atuendos veraniegos y sofisticados -él en lino blanco y pantalón beige, ella con un vestido de encaje y una pamela espectacular-, mostraron que incluso en el descanso, el estilo y la exclusividad los acompañan. Aunque esta luna de miel ha sido compartida con amigos cercanos, seguro que aún les queda mucho tiempo para disfrutar de su nueva vida juntos… y a solas.