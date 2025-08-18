Jennifer Aniston, Dua Lipa o Karol G: los peinados de las celebrities y las herramientas que las hacen brillar

Este verano de 2025, la magia de las noches estivales en España, desde Mallorca hasta Ibiza, pasando por la Costa del Sol y las Canarias, se ve acompañada por looks capilares únicos: ondas efecto playa, melenas súper pulidas, recogidos románticos y coletas llenas de volumen. Estas celebrities son protagonistas en los rincones más exclusivos del país mientras nos inspiran con su estilo… y con las herramientas que usan para lograrlo. Con Termix Illusion: el secador más revolucionario del mercado por ser ligero y antifrizz es perfecto para alcanzar ese finishimpecable desde el primer paso. Secar el cabello con potencia, ligereza y tecnología iónica: así puedes lucir una melena con brillo como nuestra entrañable protagonista de Friends, Jennifer Aniston, que este año la hemos encontrado relajada en Mallorca con su novio Jim Curtis y rodeada de amigos como Jason Bateman y Amanda Anka, seguramente apuesta por este tipo de secado pulido para salir impecable de desayuno o chiringuito, incluso en ambientes húmedos.

Termix Illusion .

Para tener las ondas de Dua Lipa, navegando por las calas de Mallorca con amigas, probablemente utiliza ondas naturales que duren toda la noche gracias a la tecnología de aire optimizada de Dyson Airwrap™ Coanda 2x: estilismo sin calor extremoEste aparato es la revolución para lograr ondas, volumen o alisados sin dañar el cabello.

Dyson Airwrap™ Coanda 2x .

También nuestra querida Sofía Vergara, que han lucido el palmito por nuestro país de presentación en presentación de su nueva firma de cosméticos y ahora le toca descansar y disfrutar de cenas glamourosas en Ibiza, ella también consigue un volumen impecable y ondas definidas sin exponer su cabello al calor extremo.

El cabello hidratado y fuerte es la base de cualquier look que dure y resista elementos como humedad, salitre o cloro. Para que la cantante número uno de las teenagers Karol G, siga posando con flores en Ibiza junto a Feid, seguramente cuida su melena con tratamientos como GHD Rehab, el tratamiento que potencia el peinado que reparan y permiten que los peinados con movimiento aguanten las horas de fiesta o relax.

tratamientos como GHD Rehab .

No muy lejos nos encontramos a una pareja de famosos que han creado polémica y habladurías durante esta última época como Justin y Hailey Bieber, en su retiro detox en Mallorca, también podrían utilizar tratamientos como este antes de secar y peinar sus melenas con estilo.

Rowenta TWIST CURL .

Y con Rowenta TWIST CURL nuestras celebrities más top del panorama internacional consiguen rizos definidos sin complicaciones. Para un look veraniego con ondas definidas y aspecto natural, sin ir de más, Dakota Johnson, aprovecha su escapada con Kate Hudson en Ibiza y ambas logran esas ondas sueltas y definidas sin esfuerzo aparente

Este verano, detrás de cada celebrity en los paisajes más codiciados de España hay una combinación de estilo, tecnología y cuidado profesional al alcance de cualquier persona. Ya no necesitas un backstage de moda para lucir un peinado de primera: basta con las herramientas adecuadas… ¡y un poco de inspiración internacional!