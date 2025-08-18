Acceso

Jennifer Aniston, Dua Lipa o Karol G: los peinados de las celebrities y las herramientas que las hacen brillar

Descubrimos los secretos mejor guardados de nuestras estrellas a la hora de moldear sus cabellos

Este verano de 2025, la magia de las noches estivales en España, desde Mallorca hasta Ibiza, pasando por la Costa del Sol y las Canarias, se ve acompañada por looks capilares únicos: ondas efecto playa, melenas súper pulidas, recogidos románticos y coletas llenas de volumen. Estas celebrities son protagonistas en los rincones más exclusivos del país mientras nos inspiran con su estilo… y con las herramientas que usan para lograrlo. Con Termix Illusion: el secador más revolucionario del mercado por ser ligero y antifrizz es perfecto para alcanzar ese finishimpecable desde el primer paso. Secar el cabello con potencia, ligereza y tecnología iónica: así puedes lucir una melena con brillo como nuestra entrañable protagonista de Friends, Jennifer Aniston, que este año la hemos encontrado relajada en Mallorca con su novio Jim Curtis y rodeada de amigos como Jason Bateman y Amanda Anka, seguramente apuesta por este tipo de secado pulido para salir impecable de desayuno o chiringuito, incluso en ambientes húmedos.

Termix Illusion
Termix Illusion.

Para tener las ondas de Dua Lipa, navegando por las calas de Mallorca con amigas, probablemente utiliza ondas naturales que duren toda la noche gracias a la tecnología de aire optimizada de Dyson Airwrap™ Coanda 2x: estilismo sin calor extremoEste aparato es la revolución para lograr ondas, volumen o alisados sin dañar el cabello.

Dyson Airwrap™ Coanda 2x
Dyson Airwrap™ Coanda 2x.

También nuestra querida Sofía Vergara, que han lucido el palmito por nuestro país de presentación en presentación de su nueva firma de cosméticos y ahora le toca descansar y disfrutar de cenas glamourosas en Ibiza, ella también consigue un volumen impecable y ondas definidas sin exponer su cabello al calor extremo.

El cabello hidratado y fuerte es la base de cualquier look que dure y resista elementos como humedad, salitre o cloro. Para que la cantante número uno de las teenagers Karol G, siga posando con flores en Ibiza junto a Feid, seguramente cuida su melena con tratamientos como GHD Rehab, el tratamiento que potencia el peinado que reparan y permiten que los peinados con movimiento aguanten las horas de fiesta o relax.

tratamientos como GHD Rehab
tratamientos como GHD Rehab.

No muy lejos nos encontramos a una pareja de famosos que han creado polémica y habladurías durante esta última época como Justin y Hailey Bieber, en su retiro detox en Mallorca, también podrían utilizar tratamientos como este antes de secar y peinar sus melenas con estilo.

Rowenta TWIST CURL
Rowenta TWIST CURL.

Y con Rowenta TWIST CURL nuestras celebrities más top del panorama internacional consiguen rizos definidos sin complicaciones. Para un look veraniego con ondas definidas y aspecto natural, sin ir de más, Dakota Johnson, aprovecha su escapada con Kate Hudson en Ibiza y ambas logran esas ondas sueltas y definidas sin esfuerzo aparente

Este verano, detrás de cada celebrity en los paisajes más codiciados de España hay una combinación de estilo, tecnología y cuidado profesional al alcance de cualquier persona. Ya no necesitas un backstage de moda para lucir un peinado de primera: basta con las herramientas adecuadas… ¡y un poco de inspiración internacional!

