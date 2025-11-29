Jessie J., sobre su cáncer: "Me ha hecho vivir más, comer mejor, disfrutar el momento"

Jessie J. creía estar viviendo su mejor momento cuando se disponía a lanzar su primer álbum en ocho años: nuevo amor, la llegada de un hijo después de una década de lucha por concebir y un trabajo catártico que habla de endometriosis, abortos espontáneos, relaciones fallidas, suicidio y otros demonios. Cuando acabó de grabarlo, le diagnosticaron cáncer de mama. Fue el 28 de marzo, el día después de su cumpleaños. Al principio le dijeron que no sería nada y ella confió. Era demasiado incómodo tener cáncer con tanto trabajo.

Mientras promocionaba los primeros sencillos de "Don’t Tease Me With a Good Time", mantuvo en secreto la enfermedad. Un mes después lo hizo público y en julio se sometió a una mastectomía; ahora espera una cirugía reconstructiva.

Jessie J hospitalizada tras su operación de cáncer de mama Instagram

La cantautora, cuyo verdadero nombre es Jessica Cornish, ha concedido su entrevista más franca a "The Guardian". En ella repasa su historial de problemas de salud, que han aparecido siempre en momentos clave de su carrera: un síndrome cardíaco diagnosticado en la infancia, un derrame cerebral a los 17 y un accidente en 2020 que le impidió cantar durante un año.

"No puedo morir porque mi hijo me necesita"

Por último, el cáncer. "Estábamos a dos semanas de lanzar esto después de ocho años sin álbum y cuatro años sin sencillo. Y ella [la doctora] me envió un mensaje diciendo: "¿Estás libre a las seis?". Y yo le dije: "Oh, es una reunión por Zoom, no será nada". Así que me conecté a la reunión por Zoom pensando que todo iba a salir bien, y ella me dijo: "¿Estás sentada?". ¿Conoces ese tono triste que usan? Y me dijo: "Lo siento muchísimo, pero los resultados de tus pruebas han revelado células cancerosas de alto grado". Pensó que no podía ser verdad, que no era el mejor momento. '"No puedo morir porque mi hijo me necesita", se dijo a sí misma.

La cirugía le pareció aterradora y absurda. "Odio que me anestesian. Te bajan caminando. Cuando te operan de urgencia, te acuestas en una cama, pero esta vez bajé caminando con una bata y el trasero al aire. Te sientes como en un episodio de Black Mirror".

Cuando le preguntan si la enfermedad definió su infancia, responde: "Para nada. Mis padres siempre hicieron un gran esfuerzo para que no fuera el factor decisivo en mi vida y para que mis peores días no me definieran como persona. Eso fue increíble y ha perdurado hasta ahora". Reconoce que sus problemas de salud han forjado un carácter fuerte. "Me han hecho vivir más, comer mejor, hacer más ejercicio. Me han hecho vivir el momento".

Hoy vive en Reino Unido con su pareja, el jugador de baloncesto Chanan Colman, y su hijo Sky. Dice que nunca ha amado tanto y que la maternidad le ha dado una perspectiva nueva. Aunque está en remisión, asume la posibilidad de que el cáncer vuelva, pero elige centrarse en la vida: su familia, las giras, la escritura y sus proyectos. Solo espera que no regrese. "Y si lo hace, ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento".

Su nuevo disco es el más personal. Habla de relaciones tóxicas, de su ruptura más dolorosa, de su etapa con Channing Tatum, del contraste entre fama y anonimato y de cómo ha transformado en música dos pérdidas profundas: su aborto espontáneo en 2021, cuando intentaba ser madre por FIV, y el suicidio de su guardaespaldas y amigo cercano, Dave Last.

La canción "I Don't Care" termina con su monólogo: "Brindemos por nosotras y por quienes aún encuentran el coraje para alejarse de los manipuladores, los abusadores y los narcisistas". ¿Quiénes son los manipuladores, abusadores y narcisistas? "Son los hombres en mi carrera y en mi vida que me han llamado difícil porque soy una persona fuerte que entiende quién soy".