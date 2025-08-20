Jesús Calleja contra los bulos: "Le va a caer denuncia y condena"

Las redes sociales han convertido el rumor en un arma de destrucción masiva. Si antes un bulo se transmitía de boca en boca, hoy basta un clic para que alcance miles de pantallas en cuestión de minutos. Jesús Calleja, presentador de Volando Voy y rostro inseparable de la aventura en televisión, ha comprobado en primera persona el poder de esa maquinaria oscura.

En los últimos días, mientras España lucha contra los incendios que asolan varios puntos de la península, una falsa información ha comenzado a circular: Calleja tendría supuestas empresas energéticas y se estaría "beneficiando" de la devastación de los bosques para instalar placas solares en los terrenos quemados. Una acusación tan grotesca como dañina.

Comunicado en redes

El aventurero reaccionó con un comunicado en vídeo a través de sus redes sociales. Sereno, pero con la determinación de quien no piensa dejar pasar la injuria, explicó: "Los bulos siempre han existido, pero con las redes sociales se han multiplicado. Hay dos tipos: el que lanza sus frustraciones desde el anonimato y los más organizados, que responden a intereses políticos o económicos".

Calleja, con su estilo didáctico, describió cómo funcionan esas fábricas de mentiras: "Si yo monto un vídeo siniestro en YouTube, sé que se va a viralizar. Cada reproducción me da dinero, así que cuanto más retorcido, mejor. El problema es que cuando alguien pica, está enriqueciendo al creador del bulo".

Pero lo que en principio parecía un simple malentendido, terminó por salpicar su reputación. "Este bulo dice que tengo empresas de energías renovables y que me alegro de que ardan los bosques. Para empezar, no tengo ninguna empresa de ese estilo. Las únicas placas solares que poseo son las de mi casa, porque me gusta ser autónomo energéticamente", aclara.

La paciencia del leonés ha llegado a su límite. Por eso anuncia un cambio de estrategia: "Cuando un bulo tiene características de gran montaje, es fácil localizar a quien lo ha creado. Y le va a caer denuncia, investigación y condena. Es lo mejor, el escarmiento. Cuando alguien vea que le tocan el bolsillo, se le quita la tontería".

Respaldado por una abogada amiga, asegura que perseguirá legalmente cada difamación grave. "A partir de ahora, bulo gordo y chungo, a por él. Y os lo voy a contar, porque me parece un experimento social interesantísimo”.