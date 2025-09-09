Jesús Vázquez cumple 60 años: el triunfo de un superviviente

Jesús Vázquez cambia de década, y lo hace con una sonrisa serena, esa que solo llega después de haber atravesado tormentas. Este 9 de septiembre, el rostro más reconocible de Telecinco celebra 60 años instalado en la plenitud: enamorado, respetado y con una carrera que parece no conocer la palabra agotamiento. Si al soplar las velas pide un deseo, será más por inercia que por necesidad. Todo aquello con lo que soñó un día ya forma parte de su presente.

Su biografía es también la de la televisión en España. Con programas icónicos como Gran Hermano, Supervivientes o Allá tú, Vázquez ha construido una trayectoria que combina solvencia, frescura y capacidad de reinvención. Pero detrás de esa sonrisa blanca, la historia no siempre ha sido luminosa.

La vida le reservaba un capítulo fundamental aquel 29 de junio de 2001. En plena celebración del Orgullo en Madrid conoció a Roberto Cortés, el hombre que se convertiría en su marido. "Bailaba al revés de todos", contó entre risas en Mi casa es la tuya. Ese gesto torpe y encantador marcó el inicio de una historia de amor que ya suma 24 años. Tras la aprobación del matrimonio igualitario, se dieron el "sí, quiero" en la Plaza Mayor de Madrid, en una ceremonia íntima con Pedro Zerolo como testigo. Desde entonces, su relación es un ejemplo de constancia: "Al amor hay que darle de comer todos los días. No dormirse nunca enfadados", asegura el presentador.

Sin embargo, antes de esta plenitud, Jesús atravesó un dolor devastador: la pérdida de una pareja en su juventud. "Soy viudo, en realidad. Creí que no podría volver a enamorarme", confesó tiempo después. El destino, caprichoso, le devolvió la fe en el amor a través de Roberto.

"Caso Arny"

El golpe más brutal de su vida pública llegó en 1995, cuando su nombre apareció injustamente vinculado al "Caso Arny". En el documental "Arny, historia de una infamia", de HBO Max, recordó aquella etapa como "una pesadilla" que coincidió además con la enfermedad y muerte de su madre, Chus. "Me duele que no me viera ahora, feliz y enamorado. Se fue demasiado pronto", confesó entre lágrimas. Aquel proceso judicial no solo marcó su carrera, también dejó cicatrices íntimas que aún sangran en silencio.

Pese a todo, Vázquez rehúye el resentimiento. "No borraría los momentos durísimos. Te ayudan a madurar y a ser mejor persona", dijo recientemente en ¡HOLA!*. Hoy defiende que la felicidad no está en los focos ni en la vanidad, sino en la humildad y en el equilibrio que ha conseguido construir.

A los 60, Jesús Vázquez no se proclama superviviente, aunque lo es. Su vida es la de alguien que supo reinventarse tras el dolor, que convirtió la adversidad en motor y que celebra esta cifra redonda en plenitud. Porque el secreto, tal vez, sea ese: seguir bailando, incluso cuando el mundo entero gira en otra dirección.