Joana Sanz analiza su “amor” por Dani Alves a dos meses de dar a luz y tras el drama vivido

Joana Sanz está en un momento dulce de su vida, el cual está disfrutando al máximo. Y es que su embarazo está aligerando la carga que ha soportado durante los últimos años, cuando su pareja, Dani Alves, se enfrentaba a la justicia ante una acusación de agresión sexual por la que estuvo muchos meses entre rejas. Su matrimonio se tambaleó y ella misma dudó sobre la conveniencia o no de perdonar al futbolista por lo sucedido, más allá de su culpabilidad o no en las acusaciones. Pero decidió apostarlo todo por el amor de su vida, con el que está a punto de formar una familia, mientras continúan ambos en el ojo del huracán.

También en el punto de mira de los medios y de sus propios seguidores, que analizan cada paso que dan y cada aparición pública que protagonizan. Y eso que tratan de mantener un perfil público lo más bajo posible para no llamar la atención o alertar sobre sus movimientos. Especialmente ahora que la modelo está en la recta final de su embarazo. Su primera hija con el futbolista brasileño se espera que llegue al mundo el próximo mes de noviembre y ya sus papás están ultimando los detalles para su alumbramiento. Desde la que será su habitación hasta todo lo relativo al mismo parto que tanto atemoriza a la tinerfeña.

La reflexión de Joana Sanz a semanas de dar a luz

La modelo canaria ha querido hacer partícipe a sus seguidores de sus pensamientos más profundos, con una reflexión escrita por ella misma que ha titulado “Nunca volverán a ser”. En su escrito hace referencia clara a su marido, Dani Alves, con el que pronto se adentrará en la mayor aventura de sus vidas, con la llegada de su primera hija en común, pero también después de dejar atrás sus peores infiernos con los problemas con la justicia y tan grave acusación sobre sus hombros. Ha sido muy difícil para ambos y el proceso les ha cambiado.

“Nunca volverán a tener 23 y 32 años. La fase del enamoramiento quedó atrás junto con esa carga de dopamina, euforia e idealización. Ese vivir el ahora e ir por caminos separados que se construyen de forma individual. Esos eternos descocidos que se ponían nerviosos al reencontrarse”, ha comenzado a escribir Joana Sanz, a falta de dos meses de dar a luz a su hija. La maniquí ahonda en su reflexión sobre “la transición de la fase del enamoramiento al amor. El choque de realidad en el que se muestran los defectos, se exponen diferencias y aun así decides amarlas”.

Story de Joana Sanz sobre Dani Alves Instagram

Para la mujer de Dani Alves, después de todo lo que ella misma ha tenido que perdonar y tras la absolución de su marido tras ser condenado por agresión sexual, el amor se construye. Una vez que se acaba la etapa del enamoramiento, se comienzan a sentar las bases del auténtico amor: “Ese es el amor duradero, que se abrirá a través del tiempo. El amor de construir juntos, el amor de familia, el amor de hogar”, continúa compartiendo con sus fans de Instagram. “Ese amor de compañeros de vida que tal vez ya no se pongan nerviosos al reencontrarse, pero tienen paz en abrazos que ya no necesitan distanciarse”, sentenciaba.