Joana Sanz y Dani Alves, padres de su primer hijo

Dani Alves y Joana Sanz ya son padres de su primer hijo en común. Tal y como ha adelantado "Vanitatis", la modelo ha dado a luz en Barcelona y después se ha trasladado hasta a Esplugues de Llobregat junto al futbolista, donde están recibiendo la visita de amigos y familiares tras el nacimiento de su primer hijo, un bebé muy deseado por la pareja.

Dani Alves y Joana Sanz en una imagen de archivo Gtres

Fue el 31 de marzo cuando Joana Sanz anunció que estaba embaraza en redes, tan solo tres días después de conocerse la absolución de Dani Alves por parte TSJC tras haber sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión por la supuesta agresión sexual a una joven la madrugada del 31 de diciembre de 2022.

