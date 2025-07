Joaquín Moeckel, abogado de Cayetano Rivera: "Nadie le quita el dolor moral a mi cliente"

Después del incidente en una hamburguesería que le condujo a dependencias judiciales, tras un enfrentamiento con dos agentes, Cayetano Rivera desconecta estos días del escándalo mediático y disfruta de unos días de vacaciones con su hijo. Su abogado, Joaquín Moeckel, habla con nosotros para ponernos al día sobre la situación de su cliente: "Al margen del respeto que tenemos por las fuerzas del orden, eso no significa que aceptemos situaciones que están al margen de la más estricta legalidad, según el ordenamiento jurídico. Yo creo que en España, el que exista una discusión entre dos personas en una hamburguesería por distintos criterios, sin que haya habido una agresión ni amenazas con armas, es decir, estamos hablando de una discusión verbal, no justifica una intervención policial exagerada. Si realmente te, mi cliente se hubiera resistido, eso conlleva una sanción administrativa, nunca un delito, y si no hay delito no se entiende esa detención".

Cayetano acabó en un calabozo…

Estuvo cuatro horas detenido, y si piensan que tan grave fue lo que hizo, no le habrían dejado libre tan pronto.

¿Cuáles son sus pasos a seguir?

Primero, mantener la calma, pero no voy a tolerar que existan personas que tengan un exceso de celo, y ya sabe a quien me refiero, porque estaríamos hablando de famofobia, de odio a los famosos. Y le digo más, no es normal que les dieran un permiso el día siguiente a los dos agentes que detuvieron a Cayetano. Parece como si les hubieran dado un premio. Es ilógico. Y esto lo dejó caer como una ironía con guasa.

¿Van a denunciar a los dos policías?

Vamos a hacerlo poniendo en conocimiento del juzgado que podría haberse producido una detención ilegal. O sea, detener a alguien sin motivo. Estoy recopilando documentos y otras pruebas para avalar nuestra decisión. Cayetano está en estos momentos fuera con su hijo, y en cuanto regrese nos sentaremos para decidir lo que corresponda, intentaremos depurar responsabilidades.

¿Cómo se encuentra su cliente?

Ahora se siente un poco más tranquilo, pero nadie le quita el dolor moral…

Es la primera vez que sufre un incidente de este tipo.

Nunca ha tenido problemas con la Justicia, y es muy duro sufrir que dos policías te tiran al suelo, te esposan, te detienen, entras en un calabozo sin quitarte los grilletes… Evidentemente no es algo agradable y te impacta. Pero quiero dejar claro que esto no es una cuestión de pedir dinero, sino de dignidad y justicia.

¿Qué lesiones tiene Cayetano?

Al tirarle al suelo se dio con la cara sobre el pavimento, y algunas en las extremidades y en el labio.

En el parte de lesiones se especifica que existe una dermoabrasión en el labio inferior izquierdo, un hematoma imfraorbitario izquierdo, una contusión en la región malar del mismo lado y dolores en las extremidades superiores y en la pierna derecha.