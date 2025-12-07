Joaquín Prat pide la anulación eclesiástica de su matrimonio con Yolanda Bravo

Si todo marcha como espera, Joaquín Prat se casará con Alexia Pla antes del próximo verano. Lo hubiera hecho antes pero le falta un documento esencial para contraer matrimonio por la Iglesia: resulta que no tiene aún la anulación eclesiástica de su enlace matrimonial con Yolanda Bravo, madre de su único hijo.

El popular presentador ha iniciado los trámites necesarios para conseguir la anulación porque tiene muy claro, al igual que Alexia, que quieren casarse por la Iglesia.

Alexia Pla y Joaquín Prat en el concierto de Luis Miguel en Madrid Gtres

Según una fuente cercana al hijo del recordado Joaquín Prat, "Alexia ha traído a la vida de Joaquín la estabilidad que le faltaba, llevan tres años juntos y le vemos más feliz que nunca. Esa mujer le transmite la alegría de vivir. Se entienden a la perfección. Además, ha entrado con muy bien pie en la familia Prat. La adoran".

La pareja se conoció hace unos tres años por mediación de un amigo común, y enseguida surgió la chispa entre ambos. Desde entonces no se han separado y no se conoce que hayan sufrido la más mínima crisis sentimental.

Quién es Alexia

Alexia es una enfermera valenciana, reconocida mayormente por su faceta de empresaria. Aunque estudió Enfermería, finalmente acabó especializándose en tratamientos de cosmética, y actualmente dirige una clínica con sedes en Ibiza y Castellón.

De ella cuentan que es una mujer muy inteligente, culta y con una gran capacidad profesional. En lo personal, la definen como cariñosa, simpática, sensible y muy amiga de sus amigos.

Joaquín se ha referido a su novia como "la mejor persona que he conocido, eso lo saben todos nuestros amigos". Está muy ilusionado con su próxima boda y decidido a aumentar la familia.