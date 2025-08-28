John Cena deja sin palabras a un reportero: “Gracias por hacerme pensar en eso”

A sus 48 años, John Cena sigue demostrando que va mucho más allá de ser una estrella de cine y wrestling. Su capacidad para generar momentos íntimos y genuinos lo distingue como una figura pública extraordinaria.

Durante un photocall para Amazon Prime Video, Cena protagonizó un encuentro que rápidamente capturó la atención de medios y seguidores, evidenciando su extraordinaria sensibilidad humana.

En medio de una entrevista de rutina, Cena transformó el encuentro con un periodista indio cuando, en lugar de responder una pregunta convencional, decidió interrogar al reportero sobre su verdadera motivación profesional. “¿Por qué haces lo que haces?”, preguntó, revelando un interés profundamente auténtico.

La respuesta del reportero fue conmovedora: “Porque amo las películas, está en mi ADN y no puedo pensar en hacer nada más que esto. Este momento contigo fue para lo que nací, absolutamente amo mi trabajo”. Su pasión emergió con una claridad cristalina, generando en Cena una reacción de admiración inmediata.

El actor no solo escuchó, sino que reconoció la genuina dedicación del periodista. “Es una gran respuesta, me encanta tu pasión”, expresó Cena, devolviendo un comentario que iba más allá de la típica interacción promocional.