Jon Bon Jovi, un abuelo con rock and roll en las venas

El verano cerró con una noticia inesperada que sacudió tanto a Hollywood como al universo de la música: Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, tras un año de matrimonio y cuatro de relación, han dado la bienvenida a una niña a través de la adopción. Un giro vital que sorprendió a sus millones de seguidores y que ha llenado de emoción a sus familias. Entre las voces más destacadas que han celebrado esta llegada, la de Jon Bon Jovi, ahora flamante abuelo, ha sido sin duda la más esperada.

El músico, eterno icono del rock y padre del novio, ha compartido sus primeras impresiones en una reciente entrevista concedida a Bunnie XO. Sus palabras, lejos de la pose de estrella, rezuman autenticidad y ternura: "Es una locura, pero genial. Maravilloso". Con esa sencillez resume el vértigo y la alegría que le provoca esta nueva faceta en su vida, tan alejada de los escenarios y los estadios repletos de fans.

"Abuelo pesado"

Bon Jovi no ha dudado en reconocer, con humor y un punto de autocrítica, que ya es "ese tipo de abuelo pesado". Lo admite entre risas: quiere fotos de la pequeña prácticamente cada dos días y se emociona al contemplar cada gesto de su nieta. "Es preciosa", afirma sin rodeos. Una confesión que desvela a un hombre que, a sus 62 años, ha descubierto un nuevo motivo para sonreír.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi Instagram Instagram

Lo cierto es que, aunque el cantante reconoce que todavía le cuesta asimilar que su hijo ya esté casado y convertido en padre, no deja de subrayar la madurez de Jake y de Millie. "Son bastante maduros para su edad", apunta. Y es que, más allá de su juventud, ambos han crecido en entornos donde el valor de la familia y la estabilidad han tenido un peso esencial: "Vienen de una familia donde sus padres siguen juntos. Se casaron muy jóvenes, pero lo bendijimos porque lo entendemos".

Sus palabras transmiten una mezcla de asombro y orgullo, como si todavía necesitara convencerse de que ese joven que un día veía corretear por casa ya ha formado su propio hogar. En ese contraste -entre el mito del rock y el hombre de familia- se dibuja la versión más cercana y entrañable de Bon Jovi.

Hoy, el artista que enseñó a generaciones enteras a corear himnos inmortales, descubre que la mayor de las melodías puede ser la risa de una nieta. Y lo hace con la misma pasión con la que se ha subido a los escenarios durante décadas: con entrega absoluta y un entusiasmo que no entiende de edades.