José Luis Martínez-Almeida, sin rodeos sobre su hijo, de 6 meses: "Si no es atlético, no es hijo mío"

En la vida de José Luis Martínez-Almeida hay dos certezas absolutas: su compromiso con la alcaldía y su devoción inquebrantable por el Atlético de Madrid. Y a juzgar por sus últimas declaraciones, ambas convicciones ocupan un espacio tan nuclear en su día a día que incluso la paternidad -recién estrenada hace apenas seis meses- parece filtrarse inevitablemente por el prisma rojiblanco.

El alcalde de la capital volvió a dejarlo claro durante la pasada edición de los Premios As, donde hizo una entrada relajada, sonriente y con esa ironía madrileña que se le ha convertido casi en marca personal. Antes de adentrarse en la gala, y todavía sobre la alfombra roja, Almeida atendió a los medios, primero para dar su opinión sobre la actualidad futbolística y, después, para protagonizar una de esas declaraciones que rápidamente corren como la pólvora.

Teresa Urquijo y Almeida en el mercadillo solidario de Mapfre. Gtres

Sobre el momento del Atlético, el regidor no se contuvo: "Hoy hemos perdido el liderato de esta ciudad y mañana esta ciudad recuperará el liderato en Barcelona", afirmó con convicción y un punto de picardía, en referencia al inminente encuentro que el equipo disputará en territorio culé. Lo decía con una sonrisa amplia, de esas que anticipan confianza absoluta en los de Simeone.

Pero el comentario que terminaría acaparando titulares llegó acto seguido, cuando se le preguntó por un tema que, en su casa, promete generar más de una sobremesa animada: la filiación futbolística de su hijo Lucas, nacido el pasado verano. Almeida, sin perder el gesto travieso, lanzó entonces una frase que ya ha empezado a circular como una de las citas más comentadas de la noche: "Si mi hijo no es del Atlético, no es hijo mío".

La broma -que el alcalde pronunció entre risas- adquiere un matiz aún más divertido si se tiene en cuenta que su mujer, Teresa Urquijo, es madridista. Un detalle que el propio Almeida ha mencionado en más de una ocasión, siempre dispuesto a subrayar esa rivalidad doméstica que, lejos de tensiones, parece aportar humor y equilibrio a la pareja. En el terreno futbolístico, eso sí, él no negocia: el Atleti es "una forma de vida" y, según dejó entrever, la herencia rojiblanca es parte del legado familiar que espera transmitir.