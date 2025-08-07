José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, lujosas vacaciones como papás primerizos

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo están disfrutando no solo de su permiso de paternidad, tras el nacimiento del pequeño Lucas el pasado 3 de julio. También de unas idílicas vacaciones, pues la llegada al mundo de su retoño en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid se ha producido en plena temporada estival. Y no hay mejor forma que descubrir las mieles de la paternidad que en un idílico enclave vacacional. Algo a lo que se ha entregado la pareja, huyendo de la presión mediática y, por supuesto, también del calor.

El nacimiento de su primogénito ha supuesto toda una revolución para la familia, pero también para los españoles, que han seguido la buena nueva al detalle. Un largo embarazo que terminó con un alcalde de la Comunidad de Madrid pletórico al poder tener a su vástago en brazos y maravillarse porque “no es tan pequeñito, es más grande que los padres” y porque “ha salido muy sano, con buenos mofletes”. Su amada, la analista, prefiere apostar por la discreción y no hacer declaraciones al mundo, mientras adopta un papel secundario. Quizá porque en mente tenía los preparativos del bautizo del bebé, que se produjo tan solo dos semanas después de su nacimiento y con la finca familiar del Canto de la Cruz como escenario y refugio.

Las vacaciones de Almeida y Teresa Urquijo

Pero ahora han dejado el calor reinante en la capital en plena segunda ola de achicharramiento del verano, para calmar los sofocos desde un enclave privilegiado. El matrimonio y su bebé disfrutan de los placeres que el verano ofrece desde las playas gaditanas, mientras Inmaculada Sanz, la vicealcaldesa de la Comunidad, asume sus funciones durante su baja. Al saber que los madrileños están en buenas manos y el Ayuntamiento sigue con sus quehaceres, ellos se entregan de pleno a tomar el sol, darse refrescantes chapuzones y vivir experiencias nuevas con el pequeño Lucas como principal protagonista de sus días.

Teresa Urquijo y Almeida en el mercadillo solidario de Mapfre. Gtres

Así se muestra en imágenes que incluye la revista ‘Hola’ en el interior de sus páginas de su último número. En el kiosco rosa aparece Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida en las playas de Cádiz, dando un placentero paseo por la orilla del mar, mientras calman el calor y atesoran mágicos momentos para el recuerdo. Y es que es el primer verano con su hijo recién nacido, aunque en el reportaje el tercero en discordia no sea el bebé, sino su perro. Con él recorren la playa de punta a punta con looks casuales propios del escenario en cuestión. Él con pantalón corto y camiseta oscura, ella con una falda y un polo blanco. Ideales. El perro, un labrador negro, con correa, sin adornos.

Durante estos días de vacaciones, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se han instalado en la propiedad familiar de ella en Cádiz. No han querido elegir exclusivos destinos alejados del mundo, sino apostar por el sur peninsular para su disfrute estival. Pero en territorio gaditano les sigue rodeando el lujo y la exclusividad, porque emplazan su asueto en una de las urbanizaciones más privativas: Sotogrande que, junto a Marbella, son los puntos predilectos cada verano para las grandes fortunas para huir de la rutina y el calor. Un lugar al que acuden ya como tradición, pues así lo hicieron siendo novios, como también el año pasado ya convertidos en marido y mujer. Repiten experiencia siendo padres del pequeño Lucas, a quien por un día han dejado al cuidado de otros familiares, para darse un respiro y compartir un preciado tiempo en pareja para no descuidarse, mientras las atenciones se dirigen al bebé.