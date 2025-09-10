José María Almoguera: reconciliación, nuevo amor y un frente abierto con Alejandra Rubio

José María Almoguera atraviesa un momento vital de renacimiento. El hijo de Carmen Borrego ha encontrado en María Sánchez, más conocida como María "La Jerezana", la estabilidad emocional y el apoyo incondicional que necesitaba. Su vida, reconoce, ha dado un vuelco radical desde su separación matrimonial y hoy se siente "más tranquilo, más feliz y más dueño" de sus decisiones. "El punto de inflexión fue el divorcio -corrige, separación-. Fue cuando dije: ‘No quiero esta vida, no quiero estar enfadado con todo el mundo’", confiesa a "Lecturas".

La relación con su madre, en otro tiempo tempestuosa, vive ahora un momento "maravilloso". Con la serenidad que da la distancia, Almoguera no se arrepiente de los desencuentros del pasado. "A veces hay que dar un golpe en la mesa para que las cosas cambien. Defender la verdad me ha ayudado a tener una relación más real con mi familia", explica. Hoy presume de un vínculo sólido con Carmen Borrego y también con su tía Terelu, aunque aquí surge un matiz doloroso:la fractura con su prima, Alejandra Rubio.

Acercamiento imposible con Alejandra

El reproche es claro y directo. José María asegura haber hecho "lo imposible" por acercarse a ella y conocer al hijo que tuvo recientemente, pero lamenta que su prima no haya facilitado el encuentro. "A mi prima no la conoce -en referencia a María, su pareja-. Y yo tampoco conozco a su hijo", declara con cierto pesar. Una confesión que pone de manifiesto que, pese al clima de reconciliación en parte de la familia, aún quedan heridas abiertas en el clan.

Alejandra Rubio y José María Almoguera TardeAR

En contraste, su relación con María es una fuente de luz. "Es única en su forma de ser, tan natural que te hace sentir cómodo en cualquier situación. Es alguien con quien puedes hablar de cualquier tema, y yo antes no había tenido eso", dice con evidente admiración. No solo ha conquistado a José María, también a su entorno más cercano: "Mi madre la adora, mi hijo la adora, mi padre le tiene mucho cariño, mi hermana se lleva genial con ella. Todos han encajado con María".

Ese encaje familiar es, para él, la clave de todo. "Me dijo mi madre que a mi abuela le encantaría. Eso es lo más bonito que me podían decir. Es fundamental que la persona con la que estás encaje en tu círculo". Una armonía que ha empujado a la pareja a dar un paso más: en breve se irán a vivir juntos, consolidando un proyecto de vida que les ilusiona por igual.

A sus 33 años, Almoguera parece decidido a escribir una nueva etapa en la que, según él mismo admite, la prioridad es la estabilidad. La televisión le ofreció su cuota de exposición con "GH DÚO", pero ahora su foco está en lo personal. Un futuro compartido con María, la reconciliación con su madre y, quizás, algún día, la posibilidad de tender puentes con Alejandra Rubio. Por ahora, su mensaje es firme: "He hecho lo imposible por conocer al hijo de mi prima".