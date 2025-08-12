José Ortega Cano desvela cómo han sido sus vacaciones con su nieta en medio de la guerra familiar

No está siendo un verano sencillo para la familia Ortega. La muerte de Michu a la temprana edad de 33 años a consecuencia de varios infartos por una enfermedad congénita ha dejado a sus seres queridos desolados. Especialmente a su hija, la pequeña Rocío, que aún no sabe con quién estará, mientras la familia paterna y la materna entran en conflicto por la custodia y también por ponerse la medalla de ser quienes más velan por ella. Una fea batalla que no se está librando en los tribunales, sino en los platós de televisión.

Comenzó con la incursión en los medios de su tía Tamara, hermana de Michu, que carga duramente contra su homóloga, Gloria Camila. Le acusa de no ejercer correctamente su papel de tía, mientras ya ha pasado varios fines de semana e incluso vacaciones con la niña, a la vez que Tamara no coincide con la menor al estar ocupada en sus quehaceres televisivos. Un hecho muy criticado en el que José Ortega Cano prefiere no entrar a valorar. Entiende la gravedad de la situación y prefiere que sea la justicia quien medie en sus diferencias, siendo escasas sus declaraciones. Pero ahora ha roto una vez más su silencio para hablar de los días de asueto que ha pasado junto a sus hijos y su nieta.

Ortega Cano y sus vacaciones con su nieta

Han sido ya varias la citas que ha llevado a José Fernando a estar con su hija, mientras se decide qué pasará con su custodia. El joven, ingresado aún en un centro donde sana sus problemas con las adicciones y la gestión de sus males psicológicos. Pero ha tenido un respiro estos días, en los que ha podido pasar unas vacaciones junto a los suyos en Costa Ballena, Cádiz, donde la familia emplaza tradicionalmente sus veranos. Un plan que ha sentado a las mil maravillas a la pequeña Rocío, en compañía de su abuelo y demás miembros del clan.

José Ortega Cano Gtres

Aunque José Ortega Cano está tratando de proteger a su nieta de cualquier escándalo que se cuece a su alrededor, no ha dudado en responder a las preguntas de los reporteros. Aunque no han trascendido imágenes de su estancia en Costa Ballena, sí que se ha podido saber que se lo han pasado en grande, dentro de las trágicas circunstancias que les rodea. En este privilegiado enclave gaditano continúa el diestro con su hijo José María y ha podido atender a las dudas de la prensa, aunque sin entrar en demasiados detalles. Al ser preguntado por cómo se lo han pasado con su nieta en su casa de vacaciones, él se limita a responder que “bien”.

Por el momento, José Ortega Cano permanecerá un tiempo más en su destino vacacional con su hijo pequeño, mientras que los mayores, José Fernando y Gloria Camila, ya han regresado a Madrid. El maestro estima que regresarán a la capital cuando se “canse” de sus planes veraniegos, pues ahora está disfrutando aún de la compañía de su hijo con Ana María Aldón y también de la inestimable compañía de su hermana Mari Carmen y su cuñado Aniceto. Éste último sí ha detallado más sobre el estado del torero, dejando claro que “todo le afecta, que duda cabe, pero Ortega está muy bien, disfrutando de estos días por aquí”. Sobre Rocío, la principal preocupación para todos, asegura que está “muy linda”, pero se niega a dar más información por respeto al resto de miembros que prefieren mantenerla en un discreto segundo plano.