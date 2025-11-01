El juez cita a Antonio Tejado el 11 de noviembre y le impone fianza de 639.000 euros

El juez ha citado a Antonio Tejado para el próximo 11 de noviembre, fecha en la que se le comunicará oficialmente la apertura de juicio por su presunta implicación en el violento robo a la casa de su tía, María del Monte.

La noticia supone un nuevo giro en uno de los casos más mediáticos del año, con una petición de prisión superior a 30 años por parte de la Fiscalía y los abogados de la cantante.

Antonio Tejado, acusado de ser el autor intelectual del robo, no ha presentado recurso de apelación y tendrá que afrontar el proceso judicial sin posibilidad de evitar el juicio. El juez le ha solicitado una fianza de 639.000 euros para garantizar posibles responsabilidades civiles derivadas del caso. Si no pudiera pagar dicha cantidad, se procederá al embargo de sus bienes. El sobrino de la artista no tendría que ingresar en prisión hasta que se dicte sentencia.

Antonio Tejado, serio pero tranquilo tras asumir que irá a juicio y renunciar a presentar recurso de apelación Europa Press

Tejado sigue manteniendo su inocencia y ha manifestado a través de su defensa que las pruebas se basan únicamente en indicios y conversaciones en redes sociales, mientras la Fiscalía sostiene que existen argumentos suficientes para considerarle responsable intelectual del robo con violencia. Hace unos días, el sobrino de la cantante pedía que se archivara la causa contra él porque, consideraba, solo había "hipótesis".

Notificación formal

El 11 de noviembre, tanto Tejado como el resto de los acusados deberán acudir en intervalos de quince minutos para recibir la notificación formal de la fecha del juicio.

María del Monte se entera por la prensa de la pena que se pide para su sobrino, Antonio Tejado Europa Press

El robo en casa de María del Monte ocurrió en la madrugada del 25 de agosto de 2023, en su vivienda situada en Gines (Sevilla). Cinco encapuchados armados con cuchillos y palanquetas irrumpieron en la casa mientras María y su pareja, Inmaculada Casal, dormían. Los asaltantes maniataron y amordazaron a ambas, exigiéndoles dinero y joyas.

Permanecieron en la vivienda alrededor de una hora, llevándose joyas, relojes y dinero en efectivo valorado en más de 70.000 euros, según trascendió después. Aunque las víctimas no sufrieron heridas graves, quedaron muy afectadas emocionalmente.

Inmaculada Casal y María del Monte en el funeral Gtres

En noviembre de 2023, la Guardia Civil detuvo a cinco personas relacionadas con el asalto. Entonces se descubrió que uno de los detenidos era un sobrino de María del Monte, lo que dio un giro mediático y personal al caso. La investigación concluyó que el grupo actuó de forma organizada, con vigilancias previas y un plan detallado del interior de la vivienda.