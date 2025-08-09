El juez embarga y precinta el yate del exmarido de Arantxa Sánchez-Vicario

El yate RA, durante años símbolo del estilo de vida de lujo y ostentación que proyectaba Josep Santacana, exmarido de Arantxa-Sánchez-Vicario, ha sido oficialmente embargado y precintado por orden judicial. La resolución, dictada por el Juzgado de lo Penal número 25 de Barcelona, busca garantizar el pago de más de seis millones de euros de responsabilidad civil derivados de la condena por alzamiento de bienes e insolvencia punible grave que pesa sobre el empresario catalán.

Con sus 25 metros de eslora, su reforma costosa y su presencia constante en puertos exclusivos de la Costa Brava, el yate encarnó el gusto de Santacana por el lujo y la exclusividad, cualidades de las que hacía gala siempre que tenía ocasión. El RA era un escaparate social que dejaba ver los veranos familiares, fiestas y encuentros privados. Alimentaba con ello su imagen de éxito y poder económico. Tener una pieza considerada "vintage" y única en ciertos círculos náuticos incrementó su valor simbólico como muestra de poder adquisitivo y buen gusto.

LA EX TENISTA ARANTXA SANCHEZ VICARIO Y JOSEP SANTACANA EN EL BARCO GJP/GSLV GTRES

Sociedades opacas

Más allá de esto, con el tiempo la embarcación, construida en 1989, se convirtió en el testimonio más evidente de su modo de gestionar el patrimonio. Tanto su adquisición como su mantenimiento y uso se hizo a través de un entramado de sociedades opacas domiciliadas en Florida.

El RA fue objeto de atención y polémica durante los procedimientos judiciales de su divorcio y posterior proceso penal. El hecho de que el yate pasara de ser un símbolo de éxito a garantía judicial por deudas millonarias refuerza su papel de “icono visual” del ascenso y la caída pública de Santacana.

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana abadonan los juzgados tras finalizar el primer día de juicio David Oller Europa Press

Localizada recientemente en el puerto de Rosas, en la Costa Brava, llevaba años fuera del radar judicial. En 2018, tras la demanda de divorcio presentada por Santacana en Miami, Sánchez-Vicario intentó localizar el yate, entonces atracado en el Puerto del Fórum. Tras hacerse pública su ubicación, la embarcación desapareció misteriosamente y no volvió a ser visto hasta este año.