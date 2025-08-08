Julia Janeiro habla como nunca ante la cámara, ¡con guiño a Belén Esteban!: "Me siento un pavo real"

Mucho se habló sobre el futuro profesional de Julia Janeiro cuando alcanzó la mayoría de edad. Algunos se precipitaron al vaticinar que haría de las cámaras y las revistas su estilo de vida, pero lo cierto es que la joven se ha mantenido alejada del foco y parece que así seguirá haciéndolo.

Se gana la vida como maquilladora profesional y lo cierto es que le sobra talento, tal y como muestra en las imágenes de sus logrados looks que comparte en las plataformas digitales. Janeiro tiene mucha presencia en redes sociales, y aunque hasta este momento se limitaba a publicar fotografías en las que presumía de belleza y estilo, ahora ha sorprendido a sus más de 200.000 seguidores de Instagram con un vídeo en el que descubre una faceta que nunca antes había dejado ver ante el gran público.

La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique se va unos días de viaje a Alemania y ha querido revelar a su comunidad la ristra de prendas de ropa que va a llevarse para solo tres días. “Tú me dirás: alma de cántaro, ¿te vas al fin del mundo o algo?’. Pues no, Mari Carmen, me voy a Alemania tres días y esta es la cantidad de ropa que llevo. Lo de llevar una maleta pequeña con lo esencial no va conmigo”, comienza diciendo una dicharachera Julia Janeiro, con mucha simpatía y sentido del humor. Llama la atención que utilice la muletilla de “Mari Carmen”, la misma que popularizó Belén Esteban en “Sálvame” con su mítico “¡hasta luego, Mari Carmen!”.

La maquilladora profesional continúa mostrando cuáles son las prendas de ropa que se va a llevar, enumerándolas con mucha gracia y un acento andaluz que solo sus más allegados conocen, puesto que nunca antes había hablado durante tanto tiempo ante una cámara. “Me voy a llevar dos faldas de brillo. María Luisa, cariño, no sé qué me está pasando con los brillos y los colores, que yo últimamente me siento que soy un pavo real”, remata con simpatía.

Una faceta hasta ahora desconocida pero que ha triunfado entre sus seguidores, que han aplaudido este tipo de publicaciones y destacado el sentido del humor de la creadora de contenido. Eso sí, algunos le han recordado que en Alemania las temperaturas son más bajas que en España y que, además, la previsión da algo de lluvia en Berlín. “La gente me dice que me lleve ropa de abrigo. Lucrecia, que me voy a tener que ir en camión al final”, comenta ella.