Justin Bieber desafía la rutina: un paseo en Segway… solo en calzoncillos

Justin Bieber nunca ha sido un artista que pase desapercibido, pero su último movimiento en redes sociales ha dejado boquiabiertos incluso a sus seguidores más acostumbrados a sus extravagancias. Este miércoles, el cantante de 31 años compartió un carrusel de fotos en Instagram en el que aparece balanceándose sobre un Segway, atravesando caminos pedregosos y zonas boscosas, vestido únicamente con unos calzoncillos blancos. Una imagen que mezcla despreocupación, humor y un toque de provocación muy al estilo Bieber.

No se trataba de un posado calculado ni de una campaña publicitaria, sino de un instante capturado con naturalidad: Justin sonríe, disfruta del sol y parece olvidar por completo que su vida está bajo el escrutinio de millones de ojos digitales. Aunque no es la primera vez que el cantante se deja ver en ropa interior, la espontaneidad y el escenario al aire libre hacen que esta aparición sea especialmente llamativa. Las imágenes no incluían descripción alguna: la expresión del propio artista bastaba para transmitir su estado de ánimo.

Carrusel de fotos en redes

La galería, que consta de una decena de fotografías, muestra a Bieber en movimiento, atravesando senderos y demostrando que incluso en calzoncillos se puede afrontar un terreno pedregoso con estilo. Entre estas instantáneas también se incluían otros momentos de su día de ocio: sentado en una moto acuática y disfrutando del aire libre como cualquier aficionado a la aventura, aunque con un toque de celebridad.

El regreso de Justin a la visibilidad pública coincide con un periodo de intensa vida personal. La pareja formada por Justin y Hailey Bieber celebró hace apenas unas semanas el primer cumpleaños de su hijo, Jack Blues. "Un año de ti, mi hermoso niño. Feliz primer cumpleaños, Jack Blues, eres la alegría personificada", escribió Hailey en Instagram el 22 de agosto, acompañando el mensaje con una tierna fotografía familiar. Desde su nacimiento en agosto de 2024, Jack ha ocupado un lugar central en la narrativa pública de la pareja, combinando imágenes entrañables con el carácter imprevisible de Justin, cuyas publicaciones suelen alternar entre lo familiar y lo provocador.

Recordemos que la relación entre Justin y Hailey comenzó a ser pública en 2018 y, desde entonces, han compartido con sus seguidores numerosos hitos: la boda en septiembre de ese mismo año, la renovación de votos en Hawái en mayo de 2024 y la espera y nacimiento de su primer hijo. La vida familiar, sin embargo, convive con la personalidad mediática de Justin, que parece no poder resistirse a sorprender y mantener el interés de sus fans.

Con esta última publicación, Justin Bieber ha demostrado, una vez más, que no teme mezclar humor, extravagancia y un guiño descarado a su audiencia. Mientras algunos se preocupan por la audacia de sus decisiones en redes, otros simplemente disfrutan de la espontaneidad de un artista que, incluso en calzoncillos y sobre un patinete, sigue siendo capaz de generar conversación. Porque si algo queda claro es que Justin Bieber siempre sabe cómo regresar al foco mediático con estilo… y sonrisa incluida.