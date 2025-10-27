Karelys Rodríguez se compromete con su novio, John Clote: "Por una vida para siempre juntos"

Karelys Rodríguez da un paso más en su relación con John Clote, su novio neoyorquino. La abogada ha sido la encargada de confirmar la feliz noticia en su perfil de Instagram a través de una romántica publicación de su pedida. "¡Sí, quiero! Por una vida para siempre juntos, mi amor. ¡Te amo!", ha escrito la canaria en el post.

La nueva vida de Karelys en EEUU

Tras un intento de hacerse un hueco en los medios de comunicación de nuestro país, Karelys Rodríguez, uno de los personajes más buscados del corazón en nuestro país en 2020 por sus fotografías en Londres con Cayetano Rivera, comenzó una nueva vida al otro lado del charco. Después de convertirse en colaboradora de Telecinco, la abogada decidió apartarse del foco mediático y ha encontrado su hogar en Nueva York.

Karelys Rodríguez en una imagen reciente GTRES

La pedida ha tenido lugar en una idílica playa de Baja California. Al atardecer y frente al mar, John Clote ha hincado rodilla. La publicación acumula centenares de mensaje de amor y cariño hacia la pareja por dar un paso más en su relación sentimental. Se desconoce dónde tendrá lugar la boda de la canaria con su pareja estadounidense.

Quién es Karelys Rodríguez

Karelys Rodríguez saltó a la fama a finales de 2019 después de que la revista "Semana" publicara en exclusiva unas fotografías de la joven con Cayetano Rivera en Londres, ciudad en la que ella trabajaba con abogada. Las imágenes causaron un gran revuelo y la canaria se convirtió en la mujer más buscada de nuestro país, fichando rápidamente como colaboradora de Mediaset. Meses después, su etapa como personaje púbico llegó a su fin y decidió apartarse de la pequeña pantalla.

En 2022, Cayetano y Eva González se separaban. Su matrimonio, que parecía estar hecho a prueba de bombas, llegaba a su fin. Todas las miradas volvieron a posarse en Karelys, la joven que presuntamente habría mantenido un "affaire" con el diestro. Casi seis años después, la canaria ha rehecho su vida a miles de kilómetros y se acaba de comprometer con su pareja.