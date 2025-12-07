Karina opina sobre la retirada de España en Eurovisión: "Para quedar los últimos, que ese dinero vaya a la sanidad"

España ha anunciado su retirada de la edición de Eurovisión 2026, tras la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de permitir la participación de Israel en el certamen. Se convierte así en el primer país del "Big Five" en tomar esta postura. Esta decisión, criticada por algunos sectores por la instrumentalización política del certamen, se produce tras una intensa tensión interna en la organización de Eurovisión.

En la edición de 2025, España estuvo representada por Melody, que quedó antepenúltima con la canción "Esa diva". Como era de esperar, la reacción de los ciudadanos y los exrepresentantes eurovisivos ha sido muy diversa. Unos ven la retirada como un acto de coherencia y defensa de los derechos humanos; otros la critican por politizar un evento musical y por afectar a la carrera de muchos artistas.

Algunos artistas, como Blanca Paloma (2023) y Alfred García (2018), han mostrado su apoyo público a la decisión de RTVE, calificándola de "histórica" y expresando orgullo por el respeto a los derechos humanos. Blas Cantó y Lydia (1999) también han respaldado la medida, aunque Lydia ha expresado su pena por quienes ya estaban trabajando en la próxima edición.

"Que inyecten el dinero a los médicos"

La última en expresarse ha sido la cantante Karina, en una entrevista con "El Español", y su parecer es muy pragmático: "Para gastar dinero en Eurovisión y quedar siempre los últimos, es mejor invertirlo en la sanidad pública". ¿Quién mejor que ella para opinar? Quedó en segundo lugar en el Festival de Eurovisión 1971, representando a España con la canción "En un mundo nuevo". Con 116 puntos, quedando solo por detrás de la ganadora de Mónaco, Séverine, logró un resultado histórico.

Considera que España ha mostrado muy poco interés por Eurovisión en los últimos años. "Que le inyecten un poquito de dinero a los profesionales, a los médicos. A la sanidad. Lo agradeceremos mucho, indudablemente, y lo agradecerán los que vengan", declara. A sus 80 años, la cantante se encuentra aún convaleciente de su reciente operación de cadera y, ya que España ahorrará unos 300.000 euros del presupuesto de RTVE con esta renuncia histórica, ha encontrado la inversión más acertada: "Estamos pasando una crisis bastante gorda económicamente hablando y para gastarse el dinero en Eurovisión, para quedar los últimos, pues mira, en mi opinión, más vale que no vayamos y que ese dinero se lo pasen a sanidad, por ejemplo. Digo la sanidad porque yo me he operado por la sanidad pública, claro".