Katy Perry desata la polémica en su cumpleaños: una tarta lanzada al suelo divide a sus fans

Lo que debía ser un momento de alegría y celebración se convirtió en el centro de una tormenta digital. Katy Perry, una de las artistas pop más carismáticas y excéntricas de su generación, celebró su 41 cumpleaños durante una de las paradas de su gira "Lifetime Tour" en París. Sin embargo, su gesto con una tarta artesanal, confeccionada con cariño por una seguidora, ha provocado una oleada de críticas en redes sociales.

El incidente comenzó de la manera más inocente posible. En un vídeo que la propia cantante compartió en Instagram, se la ve rodeada de su equipo, soplando las velas de una tarta mientras sonríe y pide su deseo. Hasta ahí, todo parecía un momento entrañable. Pero segundos después, Perry decidió coger el pastel con las manos y, entre risas, correr hacia uno de sus compañeros con la intención de lanzárselo en tono de broma. El resultado fue desafortunado: el destinatario esquivó el golpe, y la tarta acabó estrellada contra el suelo, desparramando la cobertura entre las risas del equipo.

La reacción en redes no se hizo esperar. Lo que para la artista fue un gesto de humor espontáneo, para muchos usuarios fue una muestra de desconexión y falta de empatía. El detalle que más indignación causó fue descubrir que el pastel había sido elaborado con esmero por una fan pastelera.

Una joven llamada Katherine Jayne publicó en X (antes Twitter) un mensaje que reavivó la polémica: "Mi mamá fue quien horneó este pastel. Estaba tan emocionada por la oportunidad de hacerle un pastel a Katy Perry y le dedicó tanto tiempo. De verdad estoy confundida y molesta porque no entiendo por qué lo hizo".

Las palabras se viralizaron rápidamente y convirtieron el vídeo en objeto de debate global. "¿En qué cabeza cabe derrochar comida así y pensar que no va a caer mal?", escribió un usuario. Otro fue aún más duro: "Katy Perry siempre parece desconectada de la realidad. No merece el esfuerzo de los fans que aún creen en ella".

Sin embargo, entre las críticas también hubo espacio para los mensajes de apoyo. Su publicación en Instagram, que supera los dos millones de ‘likes’, se llenó de comentarios de admiración: "Estás hermosa", "41 años de pura energía" o "La reina del pop sigue brillando", le escribían sus seguidores más fieles.

Pese a las muestras de cariño, el episodio vuelve a colocar a la cantante en una posición incómoda. No es la primera vez que su espontaneidad en redes o en directo se interpreta como frivolidad. En una era donde la sensibilidad social respecto al desperdicio de alimentos y el respeto al trabajo ajeno es más fuerte que nunca, la escena del pastel ha tocado una fibra sensible.

Entre la celebración y la controversia, Katy Perry parece reafirmar su papel de artista imprevisible, capaz de generar titulares incluso en su propio cumpleaños. Pero esta vez, la pregunta que queda flotando es si la broma merecía el coste emocional de una fan que solo quiso endulzarle el día a su ídolo.