Kiko Rivera acerca posiciones con Isabel Pantoja: la descabellada teoría tras su ruptura de Irene Rosales

Son muchos y muy variados los escenarios que se plantean ahora tras la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. El matrimonio ha decidido emprender caminos por separado, tras 11 años de relación y dos hijas en común. Una determinación que ambos han declarado en sus respectivos comunicados que ha sido muy difícil de tomar, muy dura, pero que era necesaria por el bien de sus hijas. Su relación hacía aguas, la convivencia se había tornado un infierno y la supervivencia de su amor era ya imposible. Han dado el paso para así salvar el cariño que se tienen y, sobre todo, para proteger a sus niñas de sus propias diferencias.

Pero claro, ¿qué sucede ahora? Kiko Rivera ya ha abandonado el domicilio conyugal, tan solo un día antes de que saltase la noticia bomba. Hacía las maletas y recogía sus bártulos para instalarse en una nueva residencia en Sevilla. “Hoy soy una persona libre, más fuerte y con la mente preparada para empezar una nueva vida”, decía el Dj esta misma mañana, a la vez que tranquilizaba a sus fans ante la preocupación creciente de que pudiese caer en viejos hábitos que ya pusieron en jaque su vida y de los que salió gracias a su mujer. Pero se plantean más dudas, ¿acercará posiciones con su madre, Isabel Pantoja?

Kiko Rivera e Isabel Pantoja, ¿ahora más cerca?

Esto es lo que se plantean desde ‘Vamos a ver’, ahora que las circunstancias en la vida del Dj han cambiado de forma radical. Se pone sobre la mesa que la relación entre Irene Rosales y su suegra era mala, que estaban en pie de guerra y que los reproches públicos de la nuera hicieron que la cantante tomase la determinación de alejarse de su hijo. Quizá se ignora aquello que sucedió antes, cuando Kiko puso en jaque a su madre, acusándola incluso de delitos en platós de televisión durante su vendetta conocida ya como la “herencia envenenada”.

Pero desde el programa de Telecinco ahondan en la posibilidad de que madre e hijo arreglen sus diferencias. Eso teniendo también en cuenta que la tonadillera no se ha querido pronunciar, ni en público ni en privado, sobre el traspiés matrimonial de su vástago. No quiere ser protagonista de más escándalos y se niega a ser parte activa de una separación que se dibuja, por ahora, amistosa. También el tío Agustín Pantoja, con el que Kiko Rivera no mantiene contacto alguno. Están también en pie de guerra y Kike Calleja asegura que “está intranquilo” y que incluso ha hecho llamadas para informarse de qué ha sucedido entre su sobrino e Irene Rosales. Primero para trasladar los detalles a su hermana, después, según el programa, para saber si le esperan en Cantora. Una finca que, por otro lado, es su casa.

La tonadillera Isabel Pantoja, acompañada de su hermano Agustín, a su salida de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con un permiso ordinario de seis días. José Manuel Vidal Agencia EFE

Alejandra Rubio ha querido llamar un poco a la cordura, desde su punto de vista. Subraya que Isabel Pantoja lleva muchos años dejando claro que no quiere saber nada de sus hijos, por los que se siente traicionada. No ha acudido a bodas, ni a hospitales. No se ha interesado por el nacimiento de sus nietos, tampoco de hitos familiares como cumpleaños o Comuniones, y que sus vidas se desarrollan completamente alejadas unas de otras. Le resultaría muy extraño que ahora que Kiko Rivera ha roto con Irene Rosales, está tan preocupada como para levantar el teléfono y forzar una reconciliación que, por muchos otros motivos, no la hicieron reaccionar. Parece improbable.