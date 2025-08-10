Kiko Rivera se defiende las acusaciones de las chicas de su videoclip: "Todas recibieron el mismo trato"

Hace más de un año que Kiko Rivera se mantiene alejado de la polémica y el papel couché. Ya no concede entrevistas sobre su vida privada y está centrado en sus redes sociales y su trabajo como DJ. Sin embargo, se ha visto salpicado por una polémica que, en esta ocasión, no tiene nada que ver con la relación con su familia, sino con uno de los últimos videoclips que ha grabado.

Algunas de las bailarinas lo han acusado públicamente de no asegurar unas buenas condiciones para ellas durante el rodaje. Aseguraron que ni siquiera les ofrecieron agua a lo largo de las cerca de cinco horas que duró la grabación, una controversia que vuelve a dejar la imagen de Rivera en mal lugar.

Aunque ya no suele entrar en este tipo de polémicas, el hijo de Isabel Pantoja ha decidido en esta ocasión dar un paso al frente y responder a las acusaciones que se han vertido sobre él.

A través de sus redes sociales, el artista se ha defendido asegurando que la atención hacia todas las personas del equipo fue total durante el rodaje de su videoclip. “No suelo perder tiempo en dar importancia a cosas que no la merecen, pero viendo cómo se está distorsionando la realidad, me veo en la obligación de aclararlo, aunque sea por aquí”, comienza diciendo el DJ, y añade: “En el rodaje de ‘Divas’ había más de 50 personas. Todos comieron, todos bebieron y todos recibieron exactamente el mismo trato. Quien estuvo allí lo sabe, y quien me conoce también”.

Además, lanza un dardo a las chicas que han alzado la voz indicando que “el problema aquí no es la comida ni la bebida, es la clase. Y esa, cuando no se tiene, ni la mejor barbacoa del mundo la arregla”.

También expone que la comida y la bebida estaban al alcance de todo el mundo, y que si las chicas esperaban que él mismo se las acercarse, estaban muy equivocadas: “Ni soy camarero, ni mucho menos el camarero personal de nadie. Llama la atención cómo hay personas con la lengua larguísima para criticar, pero con los brazos demasiado cortos para alcanzar una Coca-Cola o acercarse a por un plato”.

Por último, el hermano de Isa P cierra la polémica y advierte de que no volverá a pronunciarse sobre el asunto: “No voy a volver a hablar del tema y, sinceramente, tampoco debería ni estar subiendo nada, porque no tengo que defenderme de algo que no es verdad”.