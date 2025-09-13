Kiko Rivera desvela en qué punto se encuentra su relación con Irene Rosales

Desde que anunciaron su ruptura, ni Kiko Rivera ni Irene Rosales pueden evitar que los medios de comunicación pongan el foco en su relación actual y en los pasos que van dando a medida que intentan recomponer sus vidas por separado, pero con un importante punto en común: sus hijas. Por ellas, mantienen un estrecho vínculo emocional y una relación de cordialidad.

Kiko Rivera se deja ver más tranquilo tras el escándalo de la portada de Irene Rosales Europa Press

La separación se anunció a finales de agosto y, ahora que ha empezado el curso escolar, ambos han acompañado juntos a sus hijas al colegio, mostrando normalidad y su compromiso como padres. Irene Rosales ha declarado que queda mucho amor y cariño entre ellos, algo que no se perderá, sin que esto signifique que haya una posibilidad de reconciliación sentimental.

Amor incondicional

Para Kiko Rivera, sus tres hijos (su primogénito nació de su relación con Jessica Bueno) son el motor de su vida. Ellos y su mujer han sido clave para seguir adelante en momentos difíciles. También lo serán ahora en esta nueva etapa. Ser padre, según ha manifestado, ha sido una lección vital y eso le compromete a un amor incondicional que se refleja en su dedicación.

Desde ese pilar de estabilidad y motivación, desea, a partir de ahora, una convivencia respetuosa. También Irene ha dejado clara esa intención. Kiko sigue siendo parte de su familia y ya advierte que estas entradas o salidas escolares en familia no serán las únicas imágenes que veremos.

Este sábado ha sido Kiko quien ha respondido ante las cámaras, aclarando que las imágenes junto a su ya exmujer no deberían resultar extrañas. "Es normal, ¿no?" Retomando las declaraciones de Irene, ha confirmado que Irene sigue formando parte de su familia, a pesar de que hayan tomado la decisión de separarse: "Por supuesto que sí".

Al comentarle que su exmujer ha desvelado estos días que va a seguir habiendo una cordialidad entre ellos por el bien de sus hijas, el hijo de Isabel Pantoja ha contestado: "Por mi parte, también". De lo que no ha querido dar detalle es de cómo se encuentra anímicamente. Aunque la paternidad ha significado un proceso de evolución personal, Kiko ha atravesado importantes problemas a lo largo de su vida, especialmente relacionados con sus adicciones y la salud mental. El apoyo de Irene fue decisivo en su recuperación.