Kiko Rivera, devastado: muere un amigo en pleno duelo por su ruptura de Irene Rosales

Kiko Rivera no está atravesando, ni mucho menos, por su mejor momento vital. Las rupturas son delicadas y requieren de una gran fortaleza, pues suponen un duelo ante la pérdida de un ser querido, aunque sea una decisión meditada y necesaria para que ambas partes sean felices. Pero quizá ha llegado en un momento delicado, con sus hijas siendo aún pequeñas. Por ellas se han prometido una separación de mutuo acuerdo, sin reproches públicos y tratando de llegar a un pacto para hacer lo mejor por ellas, sin sacar rédito a su drama.

Pero en sus vidas no suele golpearles un único revés. A la ruptura matrimonial del Dj con Irene Rosales se le suma sus problemas con su hermana Isa Pantoja, así como con su madre, Isabel Pantoja. También un negocio que se le ha resistido y que ha hecho aguas, al ver cómo sus fans le daban la espalda por mucho que él suplicase atención. Pero ahora, a través de las redes sociales, ha anotado un nuevo varapalo: la muerte de un íntimo amigo. Kiko no puede más.

Kiko Rivera y el dolor por la muerte de un amigo

Kiko Rivera ha tratado de ponerle al mal tiempo buena cara. Lo ha hecho presumiendo de las ganas que tiene de ser feliz y comerse el mundo ahora que estrenaba soltería. También cambio de look, tras despedirse de la barba. Quería mostrar a sus fans que está ansioso por dar lo mejor de sí, demostrar lo que vale y que no caerá en viejas costumbres y malos hábitos, como muchos creen. Pero ha tenido momentos de bajón, al escuchar canciones que le traen recuerdos o al poder disfrutar de un instante con sus hijas, para después despedirse de ellas.

Story de Kiko Rivera Instagram

También ahora, especialmente, que afronta la difícil tarea de decir adiós a un amigo que le ha acompañado en muchos momentos de su vida y que ha perdido la vida. Una noticia que ha transmitido a través de sus redes sociales, donde poco antes estaba reconociendo que estaba mal y que necesitaba el consuelo de algún amigo: “No estoy bien y me lo notáis. Me siento extraño, creo que voy a llamar a algún colega para que vayamos a tomar algo. Se me cae la casa encima. Hay un silencio aquí… Pero hay que acostumbrarse. Se me hacen las horas eternas”, reconocía. Es ahí cuando se puso a hacer llamadas y recibió la dura noticia.

Al poco de escribir esto, volvió a tomar los mandos de sus redes sociales, esta vez para despedirse de uno de sus incondicionales. “Descansa en paz, amigo”, le dedicaba junto a un emoticono de una estrella fugaz, sin desvelar la identidad de a quién ha perdido y lar circunstancias en las que se ha producido. Eso sí, después quiso reflexionar sobre la vida, mostrando su pesar por los envistes que la vida le está propinando sin piedad: “Lo bonito de la vida está frente a ti, pero lo más bello de la vida está dentro de ti. Porque, aunque todos vean lo que haces, pocos saben lo que vales. Vive, ama, ríe, perdona y disfruta de la vida”.