Escrito
Kiko Rivera emite un comunicado confirmando su separación con Irene Rosales: "Hoy cierro un capítulo con gratitud, pero abro otro con esperanza"
La madre de sus dos hijas no ha tardado en reaccionar al escrito del DJ
Kiko Rivera e Irene Rosales se separan. Después de 11 años en común y 2 hijas en común, las pequeñas Ana y Carlota, la pareja ha puesto punto final a su matrimonio. Ha sido la revista "Semana" la encargada de publicar en exclusiva la noticia, causando un gran revuelo mediático.
Comunicado de Kiko Rivera
El hijo de Isabel Pantoja, tras salir a la luz su separación, ha emitido un comunicado en redes confirmando su ruptura con Irene Rosales. "Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada. Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida", comienza diciendo el DJ en el escrito.
"Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas", confirma Kiko Rivera, desvelando que su separación se ha producido de manera amistosa.
Para la ya expareja, el bienestar de sus hijas es su mayor prioridad en estos momentos: "Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación".
Según Kiko, esta decisión está tomada la "madurez de aceptar que a veces soltar es la mejor manera de cuidar lo que realmente importa". "Lo vivido queda en el corazón, y lo que viene, aunque diferente, puede ser más sano, más real y más honesto", ha proseguido. "Hoy cierro un capítulo con gratitud, pero abro otro con esperanza. La vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes", continúa en el comunicado.
"Hoy no empieza un final, empieza una transformación. La vida me ha enseñado que incluso en medio del dolor hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad. El futuro es incierto, sí, pero también está lleno de posibilidades, y voy a recibirlo con la fuerza de alguien que sabe que lo más valioso ya lo tiene: mis hijos y la paz de haber hecho lo correcto", finaliza en el escrito el DJ.
La reacción de Irene Rosales
Su exmujer, no ha dudado en reaccionar rápidamente a su comunicado con un emoticono de un corazón en la publicación, corroborando cada palabra que ha dicho el DJ y mostrándose unidos a pesar de haber tomado caminos separados. De momento, Irene Rosales no se ha pronunciado sobre su ruptura sentimental, siguiendo con la discreción que tanto le ha caracterizado en los últimos tiempos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar