Kiko Rivera estrena soltería y cambio de look en su primer finde solo

Kiko Rivera afronta una etapa de muchos cambios en su vida. Se separa de Irene Rosales, la mujer que le ha acompañado en los últimos 11 años, 9 de ellos siendo su esposa. Trajeron al mundo dos niñas, que es lo más importante para el ya exmatrimonio, que ha acordado firmar el fin de su historia de amor, pero no el de la familia. Seguirán formando equipo el resto de su vida como padres y por ello están esforzándose en mantener un perfil público y que su ruptura no suponga un escándalo, a fin de proteger a sus hijas. De ahí que no hagan frente a los dimes y diretes que se suceden cada día desde que saltó la noticia.

Tan solo se han limitado a emitir comunicados a través de sus redes sociales, dejando constancia de lo difícil que supone para ambos esta decisión. Llegan cambios de domicilio, rutinas y se inicia también un juego con los abogados para acordar el reparto de propiedades y recuerdos. Un proceso muy duro en el que prometen la cordialidad y el respeto. Entienden el fin de su historia de amor como necesario y afrontan con optimismo su nueva vida. Estrenan soltería. También cambios de looks, como el que ha materializado ya el hijo de Isabel Pantoja.

El cambio de look de Kiko Rivera: ¡Adiós a la barba!

Llega el fin de semana y el cuerpo lo siente. Kiko Rivera está en duelo por el fracaso de su matrimonio, pero en redes sociales quizá lo disimule un poco. Así lo hace al despertarse muy animado, con ganas de desear un buen comienzo de día para todos sus seguidores: “Buen día para todos como diría un buen amigo”. Paso seguido, anuncia su cambio de look: “Me despido de la barba”. Ha decidido estrenar nueva carita, sin barba, esa que lleva acompañándole los últimos años y que formaba parte de su imagen de marca personal.

Story de Kiko Rivera Instagram

Pero está dispuesta a reinventarse ahora que afronta una nueva vida lejos de Irene Rosales. También un nuevo piso de soltero en Sevilla, el cual ocupó tan solo un día antes de que saltase la noticia de su divorcio. En su primer fin de semana tras el boom, se quita la barba para darle un giro a su imagen. La barba es considerada como el maquillaje para los hombres, pues ayuda a sacar partido a las facciones masculinas. Ahora él se despide de ella: “Siempre pa’lante, nunca pa’tras”, escribía el Dj en los stories de su cuenta de Instagram.

Story de Kiko Rivera Instagram

A la hora de enseñar el resultado de su rostro casi imberbe, pues muestra un rasurado bien apurado, Kiko Rivera ha compartido algo más. Se trata de una revelación íntima. Ahora mismo no está en su mejor momento, pero hay una canción concreta que le ayuda a levantar el ánimo. Se trata de ‘Keep on Moving’ del grupo Five: “Cuando me siento bajo de ánimos, hay una canción que me acompaña desde 1999 y siempre logra cambiar mi manera de empezar el día”.