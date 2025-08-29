Kiko Rivera e Irene Rosales: la verdad sobre el tercero en discordia en su divorcio

Una ruptura nunca es fácil y conlleva mucho dolor. Quizá parte del duelo de su separación ya la habían trabajado antes de tomar la decisión. Aun así, Kiko Rivera e Irene Rosales están demostrando la madurez suficiente como para romper su matrimonio sin iniciar una guerra. Así prometen que será por el bien de sus hijas, subrayando en los comunicados que han emitido tras saltar la noticia, de que dejan de ser pareja, pero siempre serán una familia. Mientras ellos comienzan a dibujar su nueva vida, ella en citas con nuevos amigos y él estrenando cambio de look, tratan de hacer oídos sordos a lo que se dice sobre ellos.

No quieren saber nada de los motivos que se plantean en las mesas de debate mediáticas. Son muchas y muy variadas las teorías, aunque en cierto modo todas tienen un poco de verdad y también algo de fantasía y relato. Son 11 años de una historia de amor que llega a su fin. Han pasado por mucho. Pero hay un punto en el que no están conformes desde el entorno de la pareja. Ese en el que se habla de una tercera persona. No como supuesto amante de ninguno de ellos, sino el representante de Kiko Rivera, señalado como culpable de su ruptura. Al menos sí de suponer la gota que colmó el vaso.

¿Qué responsabilidad tiene el representante de Kiko Rivera?

Se ha dicho que mucha. Ahora desde su entorno le defienden y dicen que ninguna. “Ha habido un caldo de cultivo que ahora ha estallado”, comenzaba a desgranar el miércoles Gema López desde ‘Espejo Público’. La periodista mantiene que Fran Sánchez no solo gestionaba su trabajo como artista, sino que también, en calidad de amigo, le habría encubierto en ciertos comportamientos. Éstos, al llegar a oídos de Irene Rosales, habría sido la gota que colmó el vaso. “Es cómplice necesario de los chanchullos de Kiko Rivera”, añadía Isabel Rábago. “Irene se ha enterado en muchísimas ocasiones de la economía real que no llegaba a casa y por qué”.

Isabel Rábago y Gema López Espejo Público

Fran Sánchez ha dejado claro que “no voy a decir nada”. Su silencio no le defiende. Sí desde su entorno, que ha hablado con la revista ‘Hola’, desde donde despejan las dudas. Y es que no ha sentado bien que se le acuse de haber encubierto a su cliente y amigo a espaldas de Irene Rosales: “Eso es inventar por inventar. Nada de esto tiene sentido. Fran tiene una maravillosa relación con Irene y también la mantiene con Kiko. Él es y sigue siendo representante profesional de los dos”.

¿Vive Kiko Rivera con su representante?

Pero no solo les ayuda a gestionar y representar sus intereses profesionales, sino que también han estrechado fuertes lazos entre ellos: “Son familia, son compadres. De hecho, Fran es padrino de una de las niñas”, subrayan desde el entorno del representante de Kiko Rivera, que desea alejarse de los rumores y acusaciones vertidas. No solo no habría sido pieza clave en el final del matrimonio del Dj con Irene Rosales, sino que además estos días les está sirviendo de apoyo a ambos. Así lo hizo cuando se llevó a las hijas de la pareja a un centro comercial a pasar el día juntos, como desvelan también las fuentes consultadas por la citada revista.

También se ha comentado que Kiko Rivera se ha instalado en casa de Fran justo el día antes de publicarse la noticia. También lo niegan: “Otra alucinación, nada que ver. Kiko no vive en su casa. Fran sigue teniendo el mismo cariño por los dos y los dos hacia él. Ni escándalos, ni líos económicos, ni infidelidades de Kiko que haya ocultado a Irene. Todo parte de un relato sin sentido y totalmente inventado”, sentencia.