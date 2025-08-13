Kiko Rivera lanza ataques a Isabel Pantoja y su hermana desde su refugio en Menorca

El verano llegó y es una temporada de muchos compromisos profesionales para los artistas. Bolos, shows privados y conciertos marcan el ritmo de su temporada estival, donde también hay lugar para alguna que otra escapada. Es el caso de Kiko Rivera, a quien no le está yendo demasiado bien en el último negocio que ha iniciado y por el que pedía auxilio a sus fans. Ha entendido necesario darle una vuelta de tuerca, pensar cómo atraer al público a sus nuevos proyectos, emplazando esta tarea en las playas de Menorca, donde se ha ido de vacaciones con su mujer, Irene Rosales, así como con sus hijos.

Días de desconexión y muchos planes en la playa para la familia, alejados por un tiempo de las polémicas familiares que llaman a su puerta y ellos tratan de no atender. Ahora bien, cuando parecía que estaban muy lejos de los líos de su madre y su hermana, ha querido lanzar una indirecta que, para muchos, señala directamente a Isabel Pantoja y su hija Isa. La familia vive por separado, no se rinden cuentas y no comparten sus alegrías entre ellos, aunque sí alguna que otra pullita con la que mantener la guerra activa para el deleite del público. Al menos eso es lo que ha hecho el Dj desde su destino de vacaciones.

Kiko Rivera presume de familia desde Menorca

Aunque el Dj dice estar siempre inmerso en su trabajo en la música y permanecer lo más lejos posible de la polémica, siempre hace declaraciones que desmontan su versión. Las redes sociales son el instrumento por el cual lanza dardos envenados a su madre y su hermana, lo que causa un gran revuelo y le lleva de nuevo a la actualidad. Después se queja de la atención que recibe y pide respeto hacia su intimidad. Así sucedió, por ejemplo, durante la comunión de su hija mayor: “Aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias, quiero que sepas algo, mi amor: no importan quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quien no apareció o quién eligió no estar”, soltaba. Se olvidó de añadir que no invitó a su madre ni a su hermana.

Lo mismo ha vuelto a suceder ahora que está de vacaciones. A la vez que busca el relax en las playas de Menorca, mientras tuesta su piel al sol y se refresca en aguas del Mediterráneo, se entretiene lanzando nuevas indirectas a quien desee darse por aludido. Son muchos los que creen que su último mensaje va directamente dirigido a su madre. Unas palabras que acompañan al vídeo con el que resume sus vacaciones por la isla balear, mientras ya está camino a Alicante para después ir a Zaragoza y seguir en ruta con sus shows.

“Cerramos estos días en Menorca con el corazón lleno. La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar… ha sido el tiempo en familia. Ver a mis hijos y mis sobrinos reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio. Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre”, escribía Kiko Rivera que, por supuesto, no se refiere a los hijos de Isa Pantoja al mencionar a sus sobrinos, sino a los que le ofrece la hermana de Irene Rosales. Tampoco en sus días especiales hay lugar ya para su madre, a quien seguramente le duela no estar, aunque ya lo tenga más que asumido.