Un paso atrás
Kiko Rivera rompe su propia norma al caer en la tentación tras su ruptura de Irene Rosales
El Dj prometió no hablar más de su vida privada y centrarse en exclusiva en lo profesional. Este miércoles no ha podido evitar una reflexión íntima
La vida de Kiko Rivera e Irene Rosales ha dado un gran vuelco. Su separación ha pillado por sorpresa a muchos que confiaban en que lo suyo era inquebrantable, a pesar de que era de sobra conocidos sus problemas conyugales. A lo largo de los once años que han formado equipo, nueve de ellos como marido y mujer, han pasado por mucho, como infidelidades y reveses familiares por ambas partes. Todo lo solucionaban en la intimidad de su hogar, aunque abriendo las puertas al público a golpe de exclusiva cuando deseaban hacer caja. Pero no está siendo así con su ruptura.
Irene Rosales ha dejado claro que no piensa rentabilizar lo más mínimo su fracaso matrimonial. De ahí que se limita a emitir comunicados cuando procede a través de sus redes sociales, mientras prepara su regreso triunfal a los platós de Telecinco con un nuevo y jugoso contrato. Lo mismo el DJ, que ahora se centra en su música y huye de su perfil como estrella del cuore. Así lo demostró cuando eliminó todo rastro de su pasado en sus cuentas públicas, incluyendo las fotografías de su ahora exmujer. Pero ha vuelto a caer en la tentación.
La reflexión de Kiko Rivera tras su separación
El hijo de Isabel Pantoja estaba dispuesto a aparcar todo lo referente a su vida privada y comenzar una nueva vida. Emplazado en un nuevo hogar, quería apostar tan solo por su música y su lucrativa condición como streamer. Aun así, este miércoles ha vuelto a dar un paso atrás y ha utilizado su perfil de Instagram para hacer una reflexión íntima sobre sus seres queridos, en clara referencia a sus hijos, el principal motor de su vida y su mayor preocupación en estos momentos convulsos.
“No soy perfecto, ni de lejos… Mucho menos lo sé todo, pero sé lo suficiente para querer ser la mejor parte de cada persona a la que quiero. Solo espero poder llegar a serlo algún día”, escribe el cantante en su última publicación viral, en la que apuesta por una fotografía de estudio, cuidando ahora más su imagen reparando en todos los detalles. No deja ya nada a la improvisación y mide con atención cada paso que da, para que ninguno sea en falso y se vea envuelto en nuevas polémicas. De ahí que haya extrañado mucho que haga mención a cuestiones personales, cuando prometió centrarse en exclusiva en lo profesional.
Aunque decía querer alejarse de la atención mediática en lo que respecta a su vida privada, vuelve a exponerla con un mensaje que ha cosechado muchos comentarios de sus seguidores. Esos que le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida, pero abriendo también la puerta a esos otros que reclaman más detalles de su privacidad, de su relación actual con Irene Rosales o cómo está llevando el proceso de adaptación a su nueva rutina alejado de sus hijas.
