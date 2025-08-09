Kylie Jenner aprende castellano gracias a Ariel

La empresaria Kylie Jenner está decidida a ampliar su empresa de cosmética a lo largo de todo el universo hispano parlante. Como consecuencia de esa importante intención, está recibiendo clases de castellano con un profesor muy especial, su estilista, el dominicano Ariel Tejada, quien, según parece, está consiguiendo unos resultados extraordinarios con su mediática alumna.

Lluvia de dólares

Kylie, que posee una fortuna de casi novecientos millones de dólares, ha conseguido buena parte de su dinero gracias a Kylie Cosmetics, una de las más valoradas del sector, y a sus trabajos como imagen de campañas de publicidad de diarios tas marcas de belleza.

Según la última lista de la revista Forbes, Jenner gana al año alrededor de cincuenta millones de dólares, siendo la número cuarenta y siete en el ranking de las empresarias estadounidenses con más millones en sus cuentas corrientes.

Este diez de agosto celebrará su veintiocho cumpleaños acompañada de su marido, Timothée Chalame, con el que lleva unida desde el 2023, sus dos hijos, y sus hermanastras, las famosas Kim, Khloe y Courtney Kardasian.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet La Razón La Razón

Al margen de sus negocios, es una mujer muy solidaria. En una cuenta de eBay subasta ropa de segunda mano para recaudar fondos a beneficio del Childrens Hospital de Los Ángeles, y es frecuente su aparición en eventos relacionados con la ayuda a la infancia más necesitada.