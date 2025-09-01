La lacrimógena despedida de Marta Peñate y Tony Spina en su momento más delicado

Todo listo en Telecinco para el estreno este jueves 4 de septiembre de una nueva edición de “Supervivientes All Stars”. El reality reunirá a los concursantes más sonados de temporadas anteriores para que, una vez más, se disputen el premio de 200.000 euros y la gloria de convertirse en vencedor.

Los participantes de esta edición ya han puesto rumbo a Honduras, y entre ellos se encuentran Gloria Camila Ortega, Jessica Bueno, Alejandro Albalá o Tony Spina. Todos se han despedido ya de sus seres queridos, dispuestos a enrolarse en una aventura que pondrá a prueba sus límites y que muy seguramente se convertirá en una de las experiencias más duras de sus vidas.

Especialmente lacrimógena y emotiva ha sido la despedida de Marta Peñate y Tony Spina. La pareja atraviesa un momento muy delicado a raíz de la pérdida del bebé que esperaban con tanta ilusión, y ahora les toca separarse en pro de su economía. La participación del italiano en “Supervivientes” supone una buena oportunidad de hacer caja para ellos, pero también implica pasar mucho tiempo alejados de la persona más importante de sus vidas.

“Escribo esto con lágrimas en los ojos: te voy a echar de menos, te pensaré todos los días. No sabes lo duro que se me hace haberme despedido de ti. Nunca lo había vivido en mis carnes. Me quedo cuidando a Puppy, me quedo echándote de menos, porque con mi familia lejos, tú eres mi pilar”, ha comenzado diciendo una emocionada Marta Peñate, incapaz de evitar romper a llorar.

Además, la canaria promete a Spina apoyarle al máximo desde el plató, incluso cuando flaquee durante el concurso o no se encuentre en su mejor momento anímico: “Te defenderé con todas mis fuerzas, mejor de lo que lo haría por mi misma. Me da igual si el hambre te acaba pasando factura y te vuelves loco, sé quién eres, sé con quién estoy y con quien quiero estar”.

El vídeo que Peñate ha compartido en redes sociales es de lo más emotivo, y refleja que no solo ella echará de menos a Spina, sino que su perrito, Puppy, también notará su ausencia. Una despedida que ha emocionado a los seguidores de la creadora de contenido y que ella ha querido terminar con una profunda declaración de amor al que parece ser el hombre de su vida: “Eres mi vida mi amor, leerás esto cuando vuelvas, aunque ya sabes todo lo que siento por ti. Eres la familia que he elegido”.