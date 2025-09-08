Las lágrimas de Olga Moreno con Rocío Flores tras un giro de guion en su historia

Mucho se está hablando de nuevo de lo sucedido entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. En Telecinco han desclasificado el caso y ya puede volver a ser tratado en sus platós, aunque esta vez dando un giro a la historia. Ya no se atiende a lo que dijo en su día la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, sino que se hace borrón y cuenta nueva. Al menos así sucedió este fin de semana con el regreso deRocío Flores a los platós de la cadena de la que se marchó tras las revelaciones de su madre, que pusieron patas arriba los esquemas de la familia entera.

La hija del ex guardia civil se sentaba a hablar de lo mal que lo ha pasado en la vida alejada de su madre. Ha echado en falta el cariño y la protección de su progenitora y ha narrado el miedo que vivió al ver a su padre señalado y sintiéndose juzgado por el mundo. Eso sí, a lo largo de la entrevista no se echaba la mirada atrás, precisamente a ahondar por qué la madre ya no está a su lado y renunció a ella, así como el motivo por el que su padre se vio entre la espada y la pared. Sobre eso silencio, algo que molestó mucho a Terelu Campos presente en plató. Pero este lunes es Olga Moreno quien remata.

Olga Moreno no pudo evitar llorar con Rocío Flores

Este lunes, Olga Moreno se ha sentado en el recién estrenado plató de ‘El tiempo justo’, la nueva apuesta de Telecinco para sus tardes con Joaquín Prat al frente. Aquí ha analizado algunos de los extractos más potentes de la entrevista de Rocío Flores en ‘De viernes’, aunque confiesa que vio el programa en directo. De hecho, la emoción la embargó tanto que no pudo evitar llorar. Y es que ella ha sido testigo de muchos de los capítulos más duros en la vida de la joven, a quien quiere muchísimo a pesar de que la relación con su padre se fuese al traste.

“Mi relación (con Rocío Flores) es muy buena. Sí que es verdad, como dice ella, que hemos tenido un tiempo distante”, reconoce la nueva colaboradora del espacio. El tiempo que se tomaron intrigó mucho al presentador, que quiso saber más e indagó al respecto y saber si era de mutuo acuerdo o si necesitaban ese tiempo para estar bien: “No lo era. Las personas se pelean, se enfadan, hay coas que a ella no le han gustado, cosas que a mí no me han gustado… pero mientras haya mucho amor y mucho cariño, ahí estamos”.

Entrando en materia en la entrevista de Rocío Flores en ‘De viernes’, Olga Moreno no pudo contener las lágrimas al escucharla revivir algunos mementos traumáticos: “La he visto muy emotiva en la entrevista. Lloré al verla. Pero muy sincera, con su verdad, era necesario para ella y la verdad es que la vi muy sincera. Diciendo sus cosas, lo que ella ha vivido”, zanja. También al hablar sobre la ruptura de Antonio David con su mujer, lo cual no se lo esperaba y lo vivió con mucho dolor. Algo que después marcó su relación con la propia Olga, pasándoles factura.

Terelu Campos, enfadada por el retoque a la historia

Pero Terelu Campos, presente en el plató no quiso dejar pasar por alto la otra verdad. La de Rocío Carrasco, la cual estaba siendo ignorada deliberadamente en ‘De viernes’ para encajar la entrevista a Rocío Flores: “Os saltáis un capítulo y, si vamos de hipócritas, a mí me parece bien, no tengo ningún inconveniente. Pero, si nos saltamos el capítulo del porqué se rompe esa relación… esa relación no se rompe de la nada. No se levanta una madre un día de la noche a la mañana y dice adiós. Hay un por qué y en ese por qué, a lo mejor, la frase de ‘no me gustaría tener a mi padre como enemigo’, a lo mejor, tiene algo que ver”, reclama la colaboradora, íntima amiga de la ex de Antonio David Flores.