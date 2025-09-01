Lamine Yamal y Nicki Nicole han roto: el rumor de una foto fantasma causa estragos

Mucho revuelo provocó en su día las pistas que apuntaban a que Nicki Nicole era la nueva novia de Lamine Yamal. Sus citas no pasaban desapercibidas y en redes sociales comenzaron a propagarse los rumores que apuntaban a que estaban iniciando un romance. Ella estuvo en el polémico 18 cumpleaños del futbolista del Barcelona. Por su parte, él estuvo también en el 25 aniversario de la cantante argentina y de ahí surgió la foto con la que oficializaban su relación.

Eso tan solo unos días después de que el padre del deportista tratase de echar balones fuera y asegurar no saber ni tan siquiera quién es la cantante. Ya seguramente le suene de algo y se haya puesto al día con sus grandes éxitos, aunque quizá no le haya dado tiempo y antes de terminar ha llegado la ruptura. Y es que los últimos rumores aseguran que la pareja sorpresa del verano ha dejado de citarse y que este amor estival ha llegado a su fin con la inminente llegada del otoño. Y todo por un movimiento viral que no ha pasado desapercibido.

La foto de la polémica entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

La pareja del momento, la que ha acaparado todas las miradas este verano, a pesar de que han tratado de ser discretos, podría haber llegado a su fin. No siempre las mejores historias son las que más duran, sino también aquellas que ganan por su intensidad. Quizá con ello se consuelen ahora los protagonistas tras haber pasado un verano juntos viviendo la vida en rosa. Ahora se les habría oscurecido, o al menos eso es lo que se comenta, y mucho, en redes.

Y todo después de que el jugador del Barcelona y estrella de la Selección Española habría eliminado una fotografía de su perfil de Instagram. Ya no habría rastro de la cantante argentina en su cuenta personal y esto ha supuesto toda una revolución para sus seguidores. Y es que se ha generado un intenso debate entre aquellos que echan en falta una foto y esos otros que defienden la estabilidad de su noviazgo y dicen que jamás hubo foto. Con ello desmontarían la teoría de la crisis romántica, aunque no la polémica suscitada.

Hay quienes se ríen de que el futbolista y la artista han durado muy poco tiempo juntos. De ahí que salgan otros y defiendan lo bonito que fue su romance, aunque no llegan a ponerse de acuerdo ninguno en si realmente están juntos a día de hoy o si, por el contrario, han roto lazos como se especula. Una cuestión de vital importancia para alguno, que entraban en amargas discusiones y cruce de pruebas para sustentar una y otra versión.

Pero hay una tercera y es que entra en juego la Inteligencia Artificial y también pululan otras fotos por redes de Lamine Yamal y Nicki Nicole realizadas por esta herramienta. No son reales, pero muchos las dan por ciertas. Al constantar que no están subidas en los perfiles públicos de los protagonistas, suman dos más dos y la cuenta les sale: han roto. A veces estas matemáticas del amor en tiempos virtuales pueden ser un tanto inexactas.