Lara Dibildos nos habla de su año más complicado: "Ha sido muy duro por algo personal, pero no se ha enterado nadie"

Terelu Campos celebró su 60º cumpleaños el pasado miércoles 17 de septiembre rodeada de todos sus amigos. Una fiesta que no quiso perderse Lara Dibildos, íntima de la anfitriona. La actriz se sinceró con LA RAZÓN sobre el buen momento personal y profesional que atraviesa, aunque sorprendió confesando que ha pasado por uno de los años más duros de su vida por un inesperado bache que ha pasado desapercibido ante la opinión pública. ¿Qué quita el sueño a la hija de Laura Valenzuela y José Luis Dibildos?

-Dentro de poco, usted también cumple años, 54. ¿Va a preparar algo por todo lo alto?

Hombre, yo no cumplo 60, y lo digo porque no es un número redondo. Voy a estar con mi gente, con mis amigos, que es lo que quiero. Eso sí, somos bastantes, tengo que decir que no somos cuatro gatos. Y ya está, a celebrarlo, a brindar, a comerme la tarta y a soplar velas.

-Se encuentra, además, en un muy buen momento profesional.

Sí, bendito sea. Estoy sin parar con el teatro. Estoy de gira y me está pasando algo que nos encanta a los actores, que es que por las mañanas me levanto y no sé dónde estoy. Vamos a tantas ciudades y tantas giras seguidas en la furgoneta, que me levanto y no sé ni dónde está la luz, ni en qué ciudad estoy.

-Eso es bonito, pero también cansado y sacrificado. ¿Qué es lo que más ha sacrificado por su carrera?

Todo. Muchas horas de no estar con mi familia, sobre todo con mi hijo mayor. Con el pequeño también, pero sobre todo con el mayor. Pero bueno, al final ha habido que trabajar y tengo la suerte de trabajar en lo que es mi pasión. Eso es un lujo y no me voy a poder quejar nunca.

Lara Dibildos en el cumpleaños de Terelu Campos Gtres

-Además, el trabajo duro es algo que le inculcaron sus padres, ¿no?

Así es. A mí siempre me dijeron: ‘Dedícate a lo que quieras, pero cúrratelo muchísimo, porque además tienes un apellido. Al principio te lo vas a tener que currar un poquito más que los demás’. Así fue, y creo que ahora mismo si me vieran, si estuvieran aquí, se sentirían orgullosos.

-También le va muy bien en el plano sentimental. Viene acompañada de su novio. Es una pregunta manida, pero… ¿Habrá boda?

Es que no me lo han pedido.

-¿Pero le gustaría?

Pues no lo sé. Es que como sé que no me lo van a pedir, por lo menos en este año, tengo mucha tranquilidad. Y a partir del año que viene, igual me puedo poner más nerviosa, pero este año desde luego que no.

-Su pareja es más joven que usted y cada vez son más las mujeres que salen con hombres menores que ellas. Ya era hora de que también se normalizara, como han hecho siempre los hombres con mujeres más jóvenes.

Es que tiene que ser lo normal. Ni mejor ni peor. Lo normal. Igual que durante toda la vida ha habido muchos hombres mayores que las mujeres. ¿Por qué no al revés, no?

Lara Dibildos con su novio Carlos Gtres

-Como decíamos antes, su cumpleaños es el próximo 23 de septiembre, ¿qué le pide al año que llega?

(Se emociona) Ha sido un año duro. Ha sido un año muy duro, pero también he tenido muchas cosas bonitas. Mucho trabajo, y también Carlos me ha dado una estabilidad maravillosa y bueno… eso te hace coger fuerzas para superar un año muy complicado, aunque he llevado mucho mejor lo de mi madre. Pero hijo, se van unas cosas y vienen otras…

-¿Se refiere a las polémicas por las que se ha visto salpicada, como las relacionadas por su ex Escassi?

(Se vuelve a emocionar, casi al borde de la lágrima) No. Ha sido algo completamente personal, de lo que no se ha enterado nadie. Pero bueno, ahí estamos. Estamos bien. Ahora mi hijo mayor ha vuelto, que llevaba muchos años fuera, pero entonces se me va el pequeño. Pero bueno, eso está bien, así que no me puedo quejar.