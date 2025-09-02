Laura Escanes incumple su promesa y hace con su nuevo novio lo que se juró no repetir

Laura Escanes ha disfrutado de uno de los mejores veranos de su vida. La influencer atraviesa una buena racha profesional, una dicha que también se refleja en lo personal. Se encuentra plena en muchos sentidos, y aunque tener pareja no es determinante, lo cierto es que su relación con Joan Verdú parece ir viento en popa.

El romance comenzó hace varios meses y Escanes está disfrutando de la magia de las primeras veces de la forma más discreta que pueda. Salió escaldada con la repercusión mediática que alcanzaron sus anteriores relaciones, como con Risto Mejide o Álvaro de Luna, y prefiere que esta esfera de su vida privada no trascienda a la pública.

Para conseguirlo, evita publicar demasiadas imágenes junto a su pareja en sus redes sociales, donde cuenta con más de dos millones de seguidores, pero este verano ha sido tan idílico para ella que no ha podido evitar compartirlo con su comunidad.

A lo largo de más de media hora de vídeo, muestra en su canal de YouTube algunos de los momentos más especiales que ha vivido junto a su pareja este verano, cayendo en una contradicción de la que ella misma se ha percatado.

“Laura: qué va, yo no pienso volver a publicar nada con mi pareja. También Laura: comparto una semana entera en YouTube”, ha comentado la creadora de contenido de forma sarcástica.

Un cambio de parecer que pone de manifiesto lo bien que va su relación con Verdú. Al fin y al cabo, las buenas noticias merece la pena compartirlas, y aunque quiere mantener su vida privada alejada del foco, también se permite presumir un poco de buen momento vital.

Por su parte, él también se va soltando y poco a poco se anima a compartir más imágenes junto a Laura Escanes, un gesto simple pero significativo que demuestra que su relación está más que consolidada.

Esquiador alpino andorrano nacido en 1995, Verdú cuenta con una destacada trayectoria deportiva internacional: ha participado en tres Juegos Olímpicos de Invierno y en 2023 hizo historia al ser el primer andorrano en subir al podio de una Copa del Mundo. Además, a sus 29 años combina su carrera deportiva con proyectos empresariales vinculados al esquí y la hostelería. Un ejemplo a seguir para Escanes que la ha animado a tomarse muy en serio la vida sana y el deporte, convirtiéndose en toda una gym girl que disfruta poniéndose en forma.