Laura Escanes: independencia, éxito y control

Laura Escanes acaba de dar un nuevo paso en su vida personal y profesional: la compra de una casa en Menorca, su refugio favorito en verano y lugar que ella misma define como su «sitio de paz». Con esta adquisición, la creadora de contenido amplía su patrimonio inmobiliario, que ya incluía una vivienda de lujo en Madrid, y confirma una estrategia que va más allá de su actividad como influencer. La suya es una historia de independencia, algo que la define y que se ve claramente atendiendo al dato de que es de las escasísimas creadoras de contenido que no ha fichado por una agencia que la respalde. Lleva sola su carrera.

Menorca siempre ha sido un destino especial para Laura Escanes. Tras varios veranos alquilando villas y compartiendo con sus seguidores imágenes de playas, calas y atardeceres, ahora ha apostado por tener su propio refugio. Y no es la primera vez que la influencer convierte sus preferencias personales en un proyecto vital. Ya en 2023 se compró una vivienda en Madrid, tras su separación de Risto Mejide. Aquella operación fue interpretada como el inicio de un nuevo capítulo en su vida: independencia, estabilidad y un hogar diseñado a su medida. Es una vivienda moderna, luminosa y funcional, situada en una urbanización de lujo con servicios exclusivos y seguridad privada. La propiedad cuenta con tres dormitorios, dos baños y amplios ventanales que reflejan su gusto por los espacios diáfanos y bien decorados.

Laura Escanes Pablo Román Podimo

Esta vivienda madrileña no solo es un hogar: también es un símbolo. La compró poco después de su separación y la convirtió en una declaración de independencia y estabilidad. Hoy, ese espacio es tanto su refugio personal como su centro de operaciones profesionales. Pero además de propietaria es empresaria. Más allá de su faceta pública, ha ido construyendo una estructura empresarial para dar forma a su marca personal y diversificar sus ingresos.

Ruptura y vuelta a empezar

En 2018 comenzó a formar parte de Tuyyoqué Studio SL, una sociedad que comparte con Risto Mejide. Nació originalmente bajo otro nombre (Downloading Name SL) en 2011 y en 2018 Escanes se incorporó como apoderada solidaria conjunta. La empresa gestiona parte de los derechos de su marca personal y el salón de belleza Blondie Madrid. En las últimas cuentas presentadas que se pueden consultar, las de 2023, el total activo de la entidad era de 693.000 euros, una cifra que no está nada mal y que hace que no sea tan negativa la pérdida en el resultado final de 143.000 euros respecto al año anterior.

Laura Escanes. David Ruano

En 2023, ya sin Risto, Laura decidió dar un paso en solitario y constituyó La Tita Comunicación SL, una nueva sociedad. El capital inicial fue de 3.000 euros y el objeto social está centrado en la representación de medios de comunicación y servicios vinculados a la gestión de su carrera. Sin embargo, la compañía no ha registrado todavía una actividad pública destacada ni cifras relevantes de facturación, aunque la decisión de fundarla muestra su interés en controlar directamente su proyección y sus contratos, marcando un camino de independencia.

5.000 euros por publicación patrocinada

Pero las redes sociales siguen siendo el motor principal de su negocio. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, más de un millón en TikTok y una presencia relevante en YouTube, cobra un mínimo de 5.000 euros por publicación patrocinada, lo que la coloca entre las creadoras más cotizadas de España. Además, ha ampliado su presencia con el podcast «Entre el cielo y las nubes», que suma cinco temporadas, y con su incursión televisiva como presentadora de «La Travessa» en TV3 y los especiales de Nochevieja, su presencia se está consolidando más allá de lo considerado una influencer. Este paso hacia medios más tradicionales refuerza que su carrera busca diversificarse fuera del ecosistema digital.