Laura Matamoros da la cara tras ser pillada de vacaciones con su ex, Benji Aparicio

Las vueltas que ha dado la vida de Laura Matamoros y también las muchas vueltas que ha tenido con su ex, Benji Aparicio. Son innumerables las oportunidades que se han dado para ser felices, después de haber formado una familia juntos. Sin embargo, por más que lo intentan siempre llegan a la misma determinación, al considerar que son más felices tomando caminos por separado y formando tan solo equipo en la crianza de sus hijos. Aun así, siempre se verán con ojos especiales y es que el uno para el otro son de las personas más importantes en sus respectivas vidas, de ahí que se vean incapaces de cortar lazos por completo.

Con ello, la influencer y el empresario siguen en estrecho contacto. Tanto, que han vuelto a despertar las suspicacias entre sus seguidores, que sospechan que entre ellos ha vuelto a surgir el amor. O quizá sí el compromiso de una enésima oportunidad, con la esperanza de que esta vez sea la definitiva y sus caracteres puedan casar como no se pudo en el pasado. Esta opción está cobrando fuerza en redes sociales, pululándose el rumor hasta llegar a oídos de los protagonistas. Desde siempre guardan silencio cuando surgen dimes y diretes sobre su intimidad, pero esta vez han entendido necesario dar explicaciones.

Laura Matamoros aclara su relación con Benji Aparicio

En estos momentos, la pareja está disfrutando de unas idílicas vacaciones juntos. Esto es lo que ha dado pie a tanto revuelo viral y a que sus fans se lancen a atar cabos, hacer cábalas y aventurarse a lanzar teorías sobre su posible reconciliación. La enésima en su relación, que llegó a su final de manera definitiva, o eso se creía, en 2023. Después de dos hijos en común, sus niños vuelven a ser la excusa perfecta para que sus caminos se unan de nuevo, al menos sí este agosto.

Story de Laura Matamoros Instagram

La pareja ha hecho coincidir sus agendas para acompañar a su hijo mayor en un campeonato infantil de golf. Con esta excusa han disfrutado de unos días de ensueño todos en familia, en los que han podido reconectar: “Hemos venido todos a verles y apoyarles… y yo a aprender, por si me toca un día ser su caddie”. Al ver este mensaje, han surgido cientos de preguntas sobre si han decidido darse una nueva oportunidad y probar suerte de nuevo. Algo a lo que la influencer ha entrado de lleno a aclarar, para así dejar que las especulaciones den paso a escándalos innecesario que pudiesen arruinarles las vacaciones o servir de efecto llamada a los paparazzi.

“Simplemente son planes familiares que hacemos por nuestros hijos, lo más importante que tengo”, ha zanjado con rotundidad Laura Matamoros, que niega cualquier tipo de aproximación romántica hacia Benji Aparicio. Después de dos años separados de manera definitiva, han comprendido los límites de su vínculo y que los único que les une es un pasado común y dos hijos maravillosos por los que luchar juntos.

No quiere sufrir lo que ella misma atravesó siendo una niña, cuando sus padres, Kiko Matamoros y Marián Flores, tuvieron una separación traumática: “Mis padres nunca pudieron hacerlo porque nunca tuvieron buena relación. Creo que es bueno que crezcan en un ambiente sano y que vean este tipo de relación”. Aun así, Laura Matamoros reconoce que incluso para ella resulta extraño irse de vacaciones con su ex: “No deja de ser un tanto raro, también para mí, porque no lo he vivido en casa y tampoco pensé en un principio que fuera a pasar, pero todo pasa y, gracias a Dios, tenemos la inteligencia emocional de hacerlo bonito por y para ellos”, sentenciaba.