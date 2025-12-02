Laura Ponte se sincera sobre la maternidad: "Ahora solo quiero disfrutar de mis hijos"

Laura Ponte es la última invitada al espacio "A solas con", el podcast de Vicky Martín Berrocal. La modelo se sienta con la diseñadora para conceder una de sus entrevistas más personales sobre el actual momento que atraviesa.

A sus 52 años, la top model española reconoce que ha sido un largo camino llegar a saber quién es. “Uno va siendo. Nunca eres la misma persona que ayer. No dejamos de evolucionar, atrapar, sentir, generar y nunca es lo mismo. Soy lo que soy ahora mismo. Lo de ayer fue otra cosa y mañana Dios dirá", confiesa Ponte. "A través de mi aprendizaje y mi observación entiendo todo lo demás".

Modelo de profesión desde los 19 años, encontró su camino de casualidad, durante una fiesta a la que asistió cuando estudiaba Ciencias políticas. Un fotógrafo se fijó en ella y le animó a dar el salto al mundo de la moda. mujer. "Creo mucho en el destino y lo que me trae la vida es porque lo tengo que observar. Siempre me quiere decir algo. Cuando viene algo, de la manera en la que sea, por algo viene. Siento que eso lo tengo que vivir y prestarle atención".

Centrada en sus hijos

Durante la entrevista, Laura Ponte confiesa que siempre ha sido una persona muy sensible. "Es tan difícil dar seguridad... Lo veo ahora con mis hijos", expresa. Muy sincera, reconoce que nunca pensó en convertirse en madre: "Quizás en mi proceso los necesitaba. Son mis compañeros de vida". La modelo es madre de dos hijos, Laura y Luis Felipe, fruto de su matrimonio con Beltrán Gómez-Acebo, hijo de la infanta Pilar, hermana de Don Juan Carlos.

En esta nueva etapa vital, Laura se encuentra exprimiendo al máximo el tiempo con sus retoños, su mayor prioridad. "Estoy rodeada de lo que más quiero, que son mis hijos. Paso muchas horas en mi casa simplemente para oír cómo entran y salen mis hijos. Intento no perderme eso. Ahora están en una época en la que no paran de moverse. Ahí soy feliz también", revela.

"Estoy tan bien sola. Nunca en mi vida había estado cuatro años soltera, pero estoy llena de gente", declara sobre su soltería. "Ahora solo quiero disfrutar de mis hijos, que volarán. Cuando ellos eran pequeños estaba distraída y en procesos de separación. Me perdí cosas, o esa sensación tengo, y es algo que he hablado mucho con ellos. Me han cuidado mucho mis hijos desde pequeños".