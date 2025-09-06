Leo Dell'Orco, el hombre en la sombra que gestionará el imperio de Giorgio Armani

La muerte de Giorgio Armani a los 91 años dejó huérfanos a los admiradores de este genio de la alta costura, que supo mejor que nadie crear un estilo propio, inconfundible. Pero sobre todo puso fin a una unión artística y sentimental que duró casi 40 años.

Pantaleo 'Leo' Dell'Orco fue mucho más que la pareja de Giorgio Armani, confiesan quienes conocieron de cerca al diseñador. Fue su mano derecha en la compañía, la única persona en la que confiaba para sustituirlo cuando la salud, ya delicada a causa de su avanzada edad, le impedía cumplir con sus compromisos. Pero también fue su amante, su amigo y la persona en la que confió para dejar la dirección de la Fundación que lleva su nombre, y que tras su desaparición se encargará de gestionar parte de su imperio económico.

Tenía 24 años la primera vez que ambos se cruzaron en los jardines de Via Tiraboschi, en Milán, paseando a sus respectivos perros. Era 1976 y el diseñador aún estaba colocando los primeros ladrillos de lo que más tarde sería un coloso de la moda. A su lado, inseparable, se encontraba otro hombre, Sergio Galeotti, su gran amor, que murió en 1985.

Para entonces, Leo Dell'Orco ya formaba parte del 'universo' Armani. Había llegado a Milán desde el sur de Italia para trabajar como ejecutivo de publicidad y diseñador industrial y más tarde como modelo. Su experiencia le abrió las puertas de la compañía en 1980 y su talento natural para la moda le hizo ganarse de inmediato la confianza del diseñador, que con los años le promocionó hasta llegar a ser jefe del departamento de estilo masculino del grupo. Un puesto clave que desempeñó con discreción, una de sus mayores cualidades.

Italy Obit Armani ASSOCIATED PRESS Agencia AP

No fue hasta 2021 cuando Armani decidió presentarlo en público, sobre una pasarela, al final de uno de sus desfiles. En la actualidad, Leo Dell'Orco, de 72 años, es el director creativo de las líneas masculinas de Giorgio Armani, Emporio Armani y Armani Exchage, además de presidir la junta directiva de Olimpia Milano, el equipo de baloncesto controlado por Armani.

Reservado, en estos años a la sombra del “Señor Armani” -como le llamaban todos en la compañía- casi no ha concedido entrevistas, ni mantiene perfiles en las redes sociales. En una ciudad como Milán, donde las relaciones sociales dependen a menudo de la popularidad y los 'ceros' de la cuenta corriente, mantenerse al margen de ese ruido inútil es toda una hazaña. Es quizá para escapar de toda la falsedad del mundo de la moda, que Dell'Orco se escapa siempre que puede a París, donde transcurre largas temporadas a bordo de un barco en el Sena.

En 'Per Amore', la autobiografía del diseñador publicada en 2022, Giorgio Armani reveló que Dell'Orco era la persona a quien confiaba todos sus pensamientos, también los más íntimos. Sin embargo, aunque era conocido que compartían la casa en el centro de Milán, el diseñador nunca se refirió a él como su pareja. Prefería demostrarlo en lugar de declararlo. Ese mismo año, un incendio arrasó la minúscula isla italiana de Pantellería, cerca de Sicilia, llevándose por delante también la villa del estilista, donde solía transcurrir sus veranos. Mientras todos intentaban escapar, Armani despareció unos minutos para aparecer poco antes de que empezara a cundir el pánico. Había vuelto a introducirse en la casa para recuperar “un anillo maravilloso, con un diamante”, contó. “Es un regalo de Leo por mi cumpleaños; lo tenía que salvar”.

Muere Giorgio Armani a los 91 años DPA vía Europa Press Europa Press

En una de sus últimas entrevistas, concedida al Financial Times con motivo del 50 aniversario del nacimiento de la casa de moda, Armani se refirió al futuro de la compañía, que quedará en manos de su mano derecha y sus tres sobrinos. “Mis planes de sucesión consisten en una transferencia gradual de las responsabilidades que siempre he tenido a mis seres más cercanos, como Leo Dell'Orco, miembros de mi familia y todo el equipo”.

La sucesión fue planificada en 2016 con la creación de la Fundación Giorgio Armani, al frente de la cual se encuentran Dell'Orco e Irving Bellotti, director general de Rothschild Italia. A ellos se une su sobrino, Andrea. Porque Giorgio Armani no tuvo descendientes, pero siempre se sintió un poco “padre” de sus sobrinos: Silvana (69) y Roberta (54), hijas de su hermano ya fallecido Sergio; y Andrea (55), el único vástago de Rosanna (86). Todos ellos forman parte del consejo de administración además de ocupar cargos ejecutivos o creativos dentro del grupo, cuyo CEO es Leo Dell'Orco. Será necesario esperar a la apertura del testamento para conocer cómo será el reparto del 99,9% de las acciones del fundador.