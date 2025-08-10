Liam Gallagher voló a Edinburgo para seguir la gira de Oasis acompañado por su hermano Paul, acusado de violación

Liam Gallagher ha expresado públicamente su respaldo a su hermano Paul, quien enfrenta múltiples cargos graves, incluyendo violación, estrangulamiento intencional, control coercitivo, agresión sexual, amenazas de muerte y lesiones corporales. A pesar de las acusaciones, Liam voló con Paul en un jet privado de 3,5 millones de libras hacia un concierto de Oasis en Edimburgo y lo alojó en su mansión en el norte de Londres antes de su comparecencia judicial. Paul, de 59 años, está programado para comparecer ante el tribunal el 27 de agosto en el Westminster Magistrates' Court.

El apoyo de Liam a su hermano mayor se ha manifestado de diversas formas. Durante un reciente concierto en Wembley, se cree que Liam dedicó la canción "Stand By Me" a Paul, aunque no lo nombró explícitamente. Un testigo indicó que Liam mostró un gesto de apoyo al golpear su pecho antes de la dedicatoria. Además, Paul, aunque no es miembro oficial de Oasis, está programado para actuar como DJ en las fiestas posteriores a los conciertos de la banda, incluyendo uno en Dublín, solo 11 días antes de su juicio.

Paul Gallagher ha negado todas las acusaciones y está cooperando plenamente con la investigación. Su equipo legal ha declarado que espera limpiar su nombre en el tribunal. Las presuntas ofensas ocurrieron entre 2022 y 2024.

Mientras tanto, Oasis continúa con su gira de reunión "Live '25", que recientemente realizó conciertos en Londres y tiene programados próximos shows en Edimburgo y Dublín. La banda, formada por los hermanos Gallagher, no ha emitido comentarios públicos sobre los cargos contra Paul.