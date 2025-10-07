El libro de Mar Flores pincha en ventas: 2.700 ejemplares en un mes en las librerías

‘Mar en calma’, el libro autobiográfico de Mar Flores ha marcado el pulso mediático de este mes. En las últimas semanas tan solo se hablaba sobre los capítulos más escabrosos de sus memorias, reparándose no solo en lo que ella confesaba, sino también en la versión de los aludidos, que no dudaban en ponerla en jaque. La modelo ha dejado especialmente en mala posición a dos de sus ex, Carlo Costanzia y Alessandro Lequio, quienes incluso han prometido acciones legales por algunas de sus revelaciones. También el conde italiano ha llegado a pedir perdón. Pero lo que está claro es que todos han hablado de lo expuesto en sus páginas.

Sin embargo, parece que el éxito mediático no se ha traducido en el mismo éxito en las librerías. A pesar de que todos hablan de la autobiografía de la modelo y de las reacciones de sus enemigos o de Terelu Campos, que se considera en terreno de nadie, no se ha visto el mismo fervor a la hora de acudir a comprar un ejemplar. Al menos eso es lo que se desvela ahora desde ‘El tiempo justo’, que echan cuentas y subrayan el batacazo editorial de las polémicas memorias.

El libro de Mar Flores no convence al público

La modelo se quejaba de la presión mediática, pero para promocionar su libro se ha echado encima a sus antiguos enemigos y se ha granjeado alguno nuevo. Con ello, la prensa ha vuelto a esperarla a las puertas de su casa y a seguir sus pasos. Renunciaba a la paz que había conseguido con la promesa de hacerse de oro con la venta de ejemplares de sus memorias, pero parece que no ha encontrado la fortuna que ansiaba. Al menos así se plantea desde el programa de Telecinco, que tras un mes a la venta echan números y destacan que no ha logrado atraer al público como se esperaba en un primer momento.

Portada de "Mar en calma", las memorias de Mar Flores La esfera de los libros

De hecho, en los 21 días que ha estado en las librerías y también en boca de todos en los medios de comunicación, ‘Mar en calma’ se ha situado en el puesto 599 de los más vendidos en España. Así lo destaca Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’ desde el plató de Mediaset, sorprendido por los malos datos. Y es que después de la ingente campaña de publicidad y de las muchas horas de televisión que ha copado el tema, no se ha traducido en venta de ejemplares. Tan solo se habrían vendido 2.700 libros.

La primera edición la componen 5.000 ejemplares, de los que muchos terminan en manos de los periodistas cedidos por la editorial. Se anunció una segunda tanda, aunque destacan que se trata de “una estrategia de marketing”. Algo que para el periodista es “una ruina”, pues recuerda que Mar Flores se embolsó de antemano 40.000 euros y que de cada libro le corresponden 14 euros, por lo que la editorial no habría hecho buen negocio con la modelo. “A ella, económicamente y en su reputación, no le compensa”, destaca Joaquín Prat.